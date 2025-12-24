我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文日前赴東吳大學演講，過程中面對政治系副教授陳方隅提問，竟開嗆「沒有大腦」、「看得出是三民自忠實讀者」引發熱議，前立委邱毅在臉書發文起底，稱陳方隅過去的封號是「人牆隅」，現在又多了新封號「紅孩兒2.0」。邱毅表示，美國要台灣搞不對稱作戰，蔡英文明指城鎮巷戰，賴清德取名「全社會防衛韌性」，但最殘酷的是陳方隅提出的「人牆戰術」，主張以人肉做盾牌保護軍事設施、遲滯解放軍，此做法違反國際法、犯了反人類罪，偏激程度連美國人都不認同，所以發展才會大不如沈伯洋。至於「紅孩兒2.0」封號，邱毅指出主因來自陳方隅父親陳惠邦，其擔任新竹教育大學校長時侵吞217萬公款，後轉往大陸發展卻老毛病不改，又連犯多案詐騙67萬，現仍任福建某私立大學特別顧問，並稱陳方隅與沈伯洋都是「喝紅奶長大的紅孩兒，卻把自己包裝成鐵桿台獨」，這次想藉挑釁鄭麗文成名，作為向民進黨表忠的「投名狀」，卻不料反而真相大白。