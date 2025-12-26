我是廣告 請繼續往下閱讀

串聯泰山、新莊、板橋、土城與中和等五區的泰山板橋輕軌站點出爐，依據新北捷運工程局規劃，總計將有14座車站、銜接五泰輕軌與板南線，成為新北西側重要交通軸線。信義房屋在地專家表示，泰板輕軌建設規畫共有5站落點浮洲地區，顯示在地的開發潛力；其中F22站點鄰近亞東醫院商圈，不僅房價較板橋其他區塊親民，近期又逢合宜住宅經過閉鎖期可開始交易、CP值高，吸引想在捷運藍線沿線找屋的族群來此尋屋。信義房屋板橋亞東店專員黃智群表示，浮洲地區商圈發展以火車站為中心，雖同屬板橋、是板橋區唯二有火車站的區域，但位處邊界，雖開發的早，因與捷運軌道稍有距離，近年發展速度較板橋其他捷運沿線區域緩步。物件以老公寓居多，屋齡偏高，總價約在800萬至1100萬之間，電梯大樓極為少數。泰板輕軌的規劃串聯機場捷運線、新莊捷運線以及板南捷運線，並且穿越浮洲地區於此處設有F19到F23共5個站點，引起在地的期望與熱議，其中，F21與F23分別將與台鐵浮州站、捷運亞東醫院站接壤或共構成為雙捷站點推升關注度，但除了兩個共構點以外，黃智群認為F22站點亦是不錯的選擇。黃智群進一步說明，F22站點屬於偏住宅區，有超商、小診所以及超市等基本生活機能，但距離捷運亞東醫院站步行僅需10分鐘左右，共享亞東商圈現有機能。除了舊公寓，F22更有為數不少的合宜住宅群，共3區、4400多戶，屋齡約在7-10年之間，此類住宅為電梯大樓，當年因政策推動興建、價格實惠，除了部分保留為社會住宅，今年起不同區閉鎖期陸續期滿開放交易，格局2-4房兼具，以3房為大宗，3房落在42到44坪，2房23坪左右、4房則在55坪上下。價格部分，第一波釋出為A2區，目前不含車位3房總價約在2200萬到2600萬，2房約1500萬上下、4房則約2800萬左右，相比板橋其他地區同樣屋齡動輒以上看3千萬，價格親民許多，自開放移轉後關注度逐漸提高。此外F22站點附近尚有大片商業用地，預料未來可能有商業大樓等建設，有機會再帶動人口移入、促進發展。黃智群表示，目前浮洲地區居民以板橋在地人居多，因門牌屬板橋且價格屬凹陷區，總價負擔較低，仍吸引不少外溢族群，如新婚夫妻、小家庭到此購屋。隨著輕軌等建設的逐步落實，浮洲地區開發料將開始加速、推升房市熱度，黃智群建議，合宜住宅因CP值高，釋出以來詢問熱度也逐漸提升，預算有限但又希望居住地鄰近捷運軌道的族群，不妨把握機會前來尋屋。