▲ 張文哥哥親筆信內容曝光。（圖／民眾提供）

27歲嫌犯張文19日在台北市台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機殺人案，造成3名無辜民眾身亡。其中包括在台北車站英勇擋刀的57歲余家昶以及在中山商圈遇害的37歲蕭姓騎士、王姓男子。自案件發生至今已6日，有不少民眾前往事發現場獻花、寫信悼念。有眼尖的網友發現，張文的哥哥也在台北車站留下花束及紙條，紙條署名「張嫌兄長」。張文爸媽於昨（23日）在張文遺體解剖後在鏡頭前道歉，「張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害及對受害人及家屬造成無法彌補的傷害、痛苦，我們想在此和大家說：『對不起。』」兩人緊牽雙手鞠躬、下跪。今（24日）有網友發現張文哥哥也在台北車站事發地點留下紙條及花束，他表示，自己的立場沒有資格向余家昶獻花，但從新聞上看到張文造成的傷害，「讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這來花與這些言語交到您身上。」他提到，案發至今天天在關注社會輿論，「有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重。」而余媽媽身為受害者家屬展現大愛，「我為之動容不已。」他不怕自己的行為會被外界視為作秀、演戲等，要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。」