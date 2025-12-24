27歲嫌犯張文19日在台北市台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機殺人案，造成3名無辜民眾身亡。其中包括在台北車站英勇擋刀的57歲余家昶以及在中山商圈遇害的37歲蕭姓騎士、王姓男子。自案件發生至今已6日，有不少民眾前往事發現場獻花、寫信悼念。有眼尖的網友發現，張文的哥哥也在台北車站留下花束及紙條，紙條署名「張嫌兄長」。
張文爸媽於昨（23日）在張文遺體解剖後在鏡頭前道歉，「張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害及對受害人及家屬造成無法彌補的傷害、痛苦，我們想在此和大家說：『對不起。』」兩人緊牽雙手鞠躬、下跪。今（24日）有網友發現張文哥哥也在台北車站事發地點留下紙條及花束，他表示，自己的立場沒有資格向余家昶獻花，但從新聞上看到張文造成的傷害，「讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這來花與這些言語交到您身上。」
他提到，案發至今天天在關注社會輿論，「有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重。」而余媽媽身為受害者家屬展現大愛，「我為之動容不已。」他不怕自己的行為會被外界視為作秀、演戲等，要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。」
張文哥哥親筆信全文：
TO英雄余家昶、余媽媽：
或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給守大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這來花與這些言語交到您身上。
這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈又該找誰來寄託？但家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這顯惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人還擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻了還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已。
我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。
by張嫌兄長
