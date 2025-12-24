我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷、中山商圈發生無差別殺人事件釀嚴重死傷，引發社會恐慌，對此前總統蔡英文今（24）日在聖誕夜特別發文表示，近來的台灣，發生了一些讓人不安、也令人心痛的事件，向民眾表示「謝謝你沒有放棄善意，沒有放棄信任」，在這樣的時刻祝福民眾平安安好， 「也祝福心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜」。北捷、中山商圈發生無差別殺人事件釀嚴重死傷，對此蔡英文今日特別於平安夜發文，表示近來的台灣，發生了一些讓人不安、也令人心痛的事件，深知許多人心裡有擔憂，也有難以言說的沉重。蔡英文提到，對傷亡的民眾與家屬，表達最深切的哀悼與關心。也想謝謝守護台灣人民的警、消、醫、護，各位辛苦了。更要謝謝每一位努力照顧彼此的台灣人，謝謝大家沒有放棄善意，沒有放棄信任。在這樣的時刻，祝福大家平安，祝福所愛的人安好，也祝福心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜。蔡英文說，台灣一直都是這樣走過來的，在困難的時候，選擇彼此扶持；在不安的時候，選擇守住希望，「願今晚的大家，一切心安、順遂。願明天的台灣，依然溫柔而堅強」。