▲黃鐙輝（圖左）坦言有過「住進富里、遠離城市」的念頭。（圖／富里鄉農會提供）

今（24）日下午5時47分左右，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，深度11.9公里，屬於極淺層地震，最大震度5弱出現在台東縣卑南，其次為花蓮縣、屏東縣4級。藝人黃鐙輝今日現身富里鄉農會第七屆稻草藝術季《富里喵樂園》記者會，人在火車上的他，也感受到特別晃，直呼：「希望大家都平安。」黃鐙輝今出席《富里喵樂園》記者會，逐一與在地藝術家與創作者交流，為農村創生送上最直接的支持，也正式宣告稻草藝術季今天開展，他非常歡迎大家到富里走走，更坦言有過「住進富里、遠離城市」的念頭，但這樣的選擇，意味著必須學會斷捨離，放下對工作成就的持續追逐，也暫別城市科技帶來的高度便利。今年 5 月，黃鐙輝展開為期三天兩夜的稻草藝術紀錄片拍攝，全程參與的他，刻意讓出主角的位置，以傾聽與陪伴的姿態，讓每一位受訪者成為故事真正的焦點。拍攝行程之餘，黃鐙輝也完整走進富里的日常生活，他與長輩們圍坐聊天，被親切地當成回家的孩子般照顧，不僅頻頻被詢問：「想吃什麼、想喝什麼？」還喝下人生第一次的阿姨特調維士比加牛奶，黃鐙輝也忍不住讚：「花東真的是好所在！非常喜歡這裡。」