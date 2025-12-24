我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲的嫌犯張文，19日傍晚先後於台北車站與中山商圈，投擲煙霧彈製造混亂後，隨機砍人造成4死11傷，而嫌犯張文最終在混亂中墜樓身亡，在社會大眾仍處於悲憤與不安的情緒中時，有網友在Threads發文詢問「為什麼要砍人不敢去砍黑道？平常逞兇鬥狠的89怎麼不敢去擋砍人的？」文章一出，釣出大批自認是「8+9」網友自嘲回應，直言案發地中山商圈文青氣息重，更有誠品書店，幽默反問：「我們看起來像會去誠品的嗎？」除了生活圈差異，這群網友更道出心酸現實，表示若真動手壓制，趕到的警察恐怕會先因刻板印象將滿身刺青的他們當成同夥制伏，幽默留言讓不少網友笑翻，意外緩解社會的緊張情緒。針對張文隨機殺人案，社群平台Threads上掀起了一場熱烈的輿論討論，一名網友發文詢問「為什麼要砍人不敢去砍黑道？平常逞兇鬥狠的89怎麼不敢去擋砍人的？」，這篇貼文因觀點獨特迅速在網路發酵，至今已累積超過 71 萬次瀏覽與上千條評論。面對網友的質疑，大批自認是「8+9」的網友紛紛現身說法，反問「我們看起來會去誠品嗎？」、「第一、我們不會去書局；第二、也不太會搭捷運跟去車站，除非做愛心發物資；第三、我們出手制止，可能被警察押在地上的是我們還不一定咧」，強調這類文青聚集地根本不會出現他們的身影，甚至有來自三重的網友霸氣回應，認為嫌犯是挑錯了地方，直言若是對方敢跨過台北橋來到他們的地盤，絕對不敢如此放肆。此外，還有人感嘆現在「8+9」越來越難當，平常不搭捷運、不去書局，是因為怕被酸「猴子也會看書」或「沒錢買車」；更有人理智分析，在分秒必爭的混亂現場，若他們真的挺身而出，恐怕警察趕到時，會因為外型與氣質被誤認為同夥而先被制伏。這些幽默且充滿自嘲的回應在留言區曝光後，意外引發了廣大網友的熱烈迴響，許多人表示這些「8+9」網友的應對邏輯實在讓人無法反駁，尤其是針對「警察到場反而會先叫他們趴下」的自嘲，精準點出了社會現實中的無奈與荒謬，讓不少網友直呼這群人簡直是「幽默大師」，甚至有人開玩笑表示，這篇貼文讓他們對這類族群的印象大改觀「第一次發現他們其實很有自知之明且富有喜劇天賦」，更有人直言這是第一次覺得「89阿志」們如此討喜，即便想開口反擊也完全嘴不下去。