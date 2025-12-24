我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高青創意股份有限公司總經理陳慧姝表示，「FOCUS 13 珊瑚廣場」斥資3億打造，主打「非典型百貨」定位。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.24）

▲整體場域以「OCEAN POP 潮流湧現」為主題。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.24）

▲ 「FOCUS 13 珊瑚廣場」今（24）日聖誕夜正式啟動試營運，吸引大批民眾前往朝聖。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.24）

擁有海景視野的商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」，今（24）日聖誕夜正式啟動試營運。商場以高雄流行音樂中心「珊瑚礁群」建築為核心，規劃約 2,100 坪空間，融合創意、時尚與文化內容，打造貼近日常的生活風格聚落。高青創意股份有限公司總經理陳慧姝表示，「FOCUS 13 珊瑚廣場」斥資3億打造，主打「非典型百貨」定位，力拚年營業額3.8億元。「我們就是擅長做不一樣的東西」，陳慧姝強調，FOCUS 13並非傳統百貨思維，而是以自營內容為核心，目前自營品牌比例約占15％，涵蓋香氛、文創設計與工藝品等，集合全台年輕設計師作品，希望觀光客來到高雄，能看到台灣設計師與年輕創作者的作品。整體場域以「OCEAN POP 潮流湧現」為主題，從海洋的流動、湧動與生命力汲取靈感，透過氣泡、海流、鯨魚噴水等意象，結合光影與動態線條，構築沉浸式空間體驗，呈現港都高雄自由、開放且充滿活力的城市精神，成為高雄港灣最新注目的城市風景。為迎接首波來客，FOCUS 13 珊瑚廣場吉祥物「浪子」於試營運首日正式亮相。商場特別於入口處打造高達六米的大型浪子氣偶，以自在、海派的姿態迎接來訪民眾。FOCUS 13 珊瑚廣場以雙層空間規劃，館內集結近40個風格品牌，橫跨飲食、風格選品、美妝與生活選物。一樓「潮礁風格」聚焦潮流選物與設計品牌。二樓「汐嶼食光」以輕食、咖啡與舒適座席為主軸，形塑悠閒自在的「城市食刻」，提供放慢步調的休憩新選擇。