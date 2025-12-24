我是廣告 請繼續往下閱讀

▲品怡（如圖）日前舉辦聽歌會，分享創作理念和心情。（圖／大學聲提供）

「溫暖系吉他創作女聲」品怡終於圓夢，將在12月26日發行首張全創作專輯《Pink Hour》。過去她在歌唱選秀節目《大學聲》中嶄露頭角，也曾因在重視的舞台上發生失誤，導致網路上負評，甚至一度被罵到不敢出門，陷入自我懷疑。她將這段從黑夜走向黎明的自我對話，成為創作內容。專輯特別邀請才女魏如昀參與打造造型、林炳存掌鏡拍宣傳照，以充滿療癒色彩的作品，證明自己走出陰霾，盼聽眾也能從中獲得溫暖力量，找到屬於自己的喘息空間。品怡憑藉著對音樂的熱愛和天賦，曾遠赴美國柏克利音樂學院深造。求學期間，她面臨學業與事業的抉擇，最終直面挑戰，參加音樂選秀節目《大學聲》。求好心切的她卻在一次關鍵舞台上發生失誤，雖然獲得評審老師給予機會，卻在網路上引發軒然大波。面對排山倒海的批評，品怡坦言當時備受打擊，甚至把自己關在家裡。但也正是這份挫折，激發了創作人的意志力，她開始用音樂自我療癒，將心路歷程寫成歌，進而找到了屬於自己的「Pink Hour」。首張專輯《Pink Hour》概念源自傍晚天色介於粉色與橘色之間的魔幻時刻，也是品怡心中最浪漫的療癒畫面。為了完美呈現視覺，特別邀請身兼歌手、廣播主持人與服裝品牌主理人的魏如昀擔任造型統籌，在音樂和視覺間找到相互輝映的頻率。此外，官方宣傳照更由素有「MV教父」美名的林炳存大師操刀，他在聽過作品後，大讚品怡是顏值才華兼具的新生代女歌手，就連金曲歌后艾怡良也曾讚美她是天生就是要當歌手的料。日前在專輯聽歌會上，品怡勇敢以當初比賽失誤的歌曲〈迷路〉自彈自唱開場，象徵從哪裡跌倒就從哪裡站起來。她提到收錄曲〈Breathe in〉正是描寫當初把自己關在家中足不出戶的低潮期，幸好有2024年入圍「金曲最佳新人獎」的好友鄒序伸出援手，以創作為餌助她重拾自信，鄒序也特別在專輯版中獻聲和音。面對專輯中收錄了許多私密心事，品怡羞認被問及歌曲故事時常感到非常赤裸，但也做好了心理準備：「我是個比較隨性的人，碰到就盡量『真實』回應，不要想太多。」被問到想起過往會不會哭？她立刻笑答：「不要想了啦！」品怡首張全創作專輯《Pink Hour》將於12月26日在各大數位平台全面上線，實體專輯同步預購啟售。