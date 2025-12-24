我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 水上町學生們興奮地與黃偉哲互動。（圖／南市府提供）

▲ 水上町教育旅行團參訪台南市政府。（圖／南市府提供）

日本友誼市群馬縣水上町町長阿部賢一於21日至23日率27名水上中學校學生訪問台南，展開教育旅行交流。市長黃偉哲23特別在訪團前往奇美食品觀光工廠參訪時到場與師生們親切互動，熱情歡迎水上町教育旅行團再度來訪台南。黃偉哲表示，水上町自2013年與台南締結為友誼市以來，雙方交流頻繁且情誼深厚，非常高興今年再度在台南見到水上町的學生們。他也期盼學生們能透過此次教育交流，親身感受到台南獨特風情，並留下難忘且美好的回憶。水上町除COVID-19疫情期間不克前來外，近年皆積極籌組教育旅行團及町民團訪問台南。22日，師生們前往崇明國中，與台南學生互動並體驗台灣的營養午餐；23日則參訪台南市政府，走訪展示台南國際交流成果的國際廊道，隨後也前往奇美食品幸福工廠參觀。此外，教育旅行團亦造訪赤崁樓及安平，深入認識台南豐富的歷史文化，並品嚐台南担仔麵、滷肉飯等經典美食，也體驗了台灣熱鬧的夜市文化。訪問期間，學生們對台南展現高度好奇與熱情，不僅積極參與各項參訪行程，也與台南學生熱絡交流，認真學習台南的歷史文化。透過參觀台南的國際廊道，學生們更深刻感受到台南與水上町，以及台灣與日本之間長期且緊密的友好關係。2013年台南市與水上町締結為友誼市，今年雙方議會再簽署友好交流協定。水上町長期以來均極為支持台南，除了每年均參加國際芒果節外，近三年來每年均訂購超過2公噸愛文芒果，近期也響應台南所發起的友誼市景點門票互惠計畫，開放數個景點提供台南市民專屬優惠。