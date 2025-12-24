聖誕節夜晚要去哪裡，今（24）日晚間Energy在坤達、書偉閃兵案後，將首度公開合體，在大全聯內湖店參與公益演唱會。為確保活動順利，主辦單位提高維安規格，配了8位專業維安保全，並增派18名工作人員投入場地管制與動線引導。同時也與轄區警方保持密切合作，安排警力進駐並加強周邊巡邏，並由6名義交協助交通管制，確保現場秩序與即時應變，讓觀眾、家長與孩子都能在安全安心的環境中，共度溫馨的平安夜時光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治，重新詮釋五月天經典歌曲〈聖誕夜驚魂〉。（圖／相信音樂提供）
▲Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治，今年一起錄製單曲，重新詮釋五月天經典歌曲〈聖誕夜驚魂〉。（圖／相信音樂提供）
6組大咖接力開唱　線上線下免費看

今晚8點登場的《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，卡司陣容相當豪華，包括「不老玉女」蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯以及蕭秉治。開放歌迷免費入場，無法到場的粉絲也能透過相信音樂官方YouTube、LINE TODAY、LINE MUSIC 線上直播免費觀看，零時差感受現場熱力。

千萬聖誕樹加持市集　捐500萬做公益

除了精彩的舞台演出，現場還打造了10米高的巨型聖誕樹營造夢幻雪景，周邊更同步規劃熱鬧的聖誕市集。活動將由福利熊、大全熊與水果探險隊領軍，並邀請社福團體帶來暖場表演，為節日增添溫馨氣氛。

而在享受音樂感動之餘，經紀公司用心音樂也將在當晚宣佈捐贈500萬元善款，支持5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，期盼透過實質援助與音樂的力量，將愛的奇蹟分享給每一個需要守護的孩子。

《HOHOHO! 唱響平安夜》公益演唱會資訊如下

  • 演出地點：大全聯內湖店停車場（台北市內湖區舊宗路一段188號）
  • 演出時間：20:00（聖誕市集中午12點左右就會開放）
  • 演出卡司：蘇慧倫 、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治
  • 入場方式：免費入場、無須門票、無座位序號，依工作人員引導皆可進入。另外，當天入場有贈送2026年曆海報，數量有限，贈完為止。（可在服務台索取，實際開放時間依現場為主）
  • 直播平台
    LINE TODAYLINE MUSIC相信音樂官方YouTube
  • 後台語音直播
    全民Party：語音房222222
  • 重點交管路段如下（時段為17:30－22:30）
    1. 舊宗路一段與舊宗路一段150巷口。
    2. 舊宗路一段150巷大全聯停車場出入口。
    3. 舊宗路一段與新湖三路口。
    4. 新湖三路大全聯機車/行人出入口。
    5-1. 民權東路六段與舊宗路口。
    5-2. 民權東路六段與舊宗路口。

看更多相關新聞

鼓鼓重返打工點做公益！合體白安、蕭秉治點亮聖誕樹送暖

坤達、書偉閃兵回歸Energy！將全員合體公益獻愛心　時間地點曝光

Energy捲閃兵案停工！坤達、書偉驚喜現身拍MV　9月關鍵畫面曝光

相關新聞

大全聯聖誕演唱會懶人包！交通、直播資訊一次看　免費聽Energy

F4、ENERGY都回來了！蜜雪薇琪合體開唱機率曝光　她細節全說了

Energy張書偉要當二寶爸！謝京穎懷孕他吐心聲　揭閃兵停工現況

Energy書偉閃兵神隱中！老婆謝京穎小腹微凸爆懷孕　經紀人揭真相