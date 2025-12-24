聖誕節夜晚要去哪裡，今（24）日晚間Energy在坤達、書偉閃兵案後，將首度公開合體，在大全聯內湖店參與公益演唱會。為確保活動順利，主辦單位提高維安規格，配了8位專業維安保全，並增派18名工作人員投入場地管制與動線引導。同時也與轄區警方保持密切合作，安排警力進駐並加強周邊巡邏，
並由6名義交協助交通管制，確保現場秩序與即時應變，讓觀眾、 家長與孩子都能在安全安心的環境中，共度溫馨的平安夜時光。
6組大咖接力開唱 線上線下免費看
今晚8點登場的《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，卡司陣容相當豪華，包括「不老玉女」蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯以及蕭秉治。開放歌迷免費入場，無法到場的粉絲也能透過相信音樂官方YouTube、LINE TODAY、LINE MUSIC 線上直播免費觀看，零時差感受現場熱力。
千萬聖誕樹加持市集 捐500萬做公益
除了精彩的舞台演出，現場還打造了10米高的巨型聖誕樹營造夢幻雪景，周邊更同步規劃熱鬧的聖誕市集。活動將由福利熊、大全熊與水果探險隊領軍，並邀請社福團體帶來暖場表演，為節日增添溫馨氣氛。
而在享受音樂感動之餘，經紀公司用心音樂也將在當晚宣佈捐贈500萬元善款，支持5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，期盼透過實質援助與音樂的力量，將愛的奇蹟分享給每一個需要守護的孩子。
《HOHOHO! 唱響平安夜》公益演唱會資訊如下
- 演出地點：大全聯內湖店停車場（台北市內湖區舊宗路一段188號）
- 演出時間：20:00（聖誕市集中午12點左右就會開放）
- 演出卡司：蘇慧倫 、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治
- 入場方式：免費入場、無須門票、無座位序號，依工作人員引導皆可進入。另外，當天入場有贈送2026年曆海報，數量有限，贈完為止。（可在服務台索取，實際開放時間依現場為主）
- 直播平台：
LINE TODAY、LINE MUSIC、相信音樂官方YouTube
- 後台語音直播：
全民Party：語音房222222
- 重點交管路段如下（時段為17:30－22:30）
1. 舊宗路一段與舊宗路一段150巷口。
2. 舊宗路一段150巷大全聯停車場出入口。
3. 舊宗路一段與新湖三路口。
4. 新湖三路大全聯機車/行人出入口。
5-1. 民權東路六段與舊宗路口。
5-2. 民權東路六段與舊宗路口。