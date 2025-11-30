我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌手白安、鼓鼓和蕭秉治一起到內湖店家點亮聖誕樹，送暖做公益。（圖／相信音樂提供）

歌手白安、鼓鼓呂思緯日前現身大全聯內湖店，一起點亮10米高巨型聖誕樹，並在現場暖心獻唱多首歌曲，希望透過音樂與陪伴的力量，為粉絲帶來滿滿的節慶氛圍與幸福感。此次點燈活動還特別邀請陽光基金會與更生少年關懷協會的孩子們參與點燈儀式，讓每一個孩子的心願與期待，都能在耀眼燈光中被看見。第一次參加點燈儀式的3人很開心，鼓鼓表示，點燈的店家是他學生時期打工的地方，對他來說格外有意義。白安也代表眾人許下聖誕心願：「最近世界沒有那麼平安，希望健健康康平平安安度過每一天。」點燈儀式特別將於12月24日舉辦的《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會卡司，包括蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治，以及吉祥物福利熊、大全熊等製作成聖誕造型掛飾，由白安、鼓鼓、蕭秉治攜手社福團體的小朋友們，一起將這些「明星頭像」掛上聖誕樹，隨即10米高的聖誕樹瞬間點亮，並同步降下起片片雪花，象徵為2025年年末的冬日帶來滿滿的溫暖與祝福，現場滿滿的大人小孩沉浸在浪漫的聖誕氛圍裡。點燈儀式後，舞台氛圍持續升溫，白安、鼓鼓、蕭秉治溫暖接力獻唱。白安首先帶來日前發行的新專輯《星期八》同名歌曲〈星期八〉以及〈路邊野餐〉，福利熊、大全熊也上台與白安互動，將舞台化身為一場歡樂的野餐派對。鼓鼓與蕭秉治分別帶來暖心的〈當我變成我們〉和〈520〉，兩人更現場組起「雙人創作團體」GX合唱新歌〈超人披風〉，鼓鼓化身「聖誕超人」特別走下台跟社福團體的小朋友們一起拍照、合唱。最後，白安、鼓鼓、蕭秉治首次三人合體，驚喜獻唱五月天經典歌曲〈聖誕夜驚魂〉2025版，全場歌迷跟著大合唱，他們也預告12月初發行的聖誕特輯，將收錄白安、鼓鼓重新詮釋經典歌曲，而蕭秉治新曲〈恆星〉也將收錄其中，用歡樂的音樂正式進入溫韾聖誕季。12月24日晚間的《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，卡司預計有白安、鼓鼓、蕭秉治、蘇慧倫、Energy和丁噹，地點在大全聯內湖店。