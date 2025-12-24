我是廣告 請繼續往下閱讀

日本今年熊害問題嚴重，至少13人遇襲喪命，截至10月底全國已捕殺9765頭熊。不過，埼玉縣的野味餐廳老闆透露，隨熊害新聞增加，熊肉料理的熱度也隨之上升，還有初嚐熊肉的客人大讚：「很多汁，越嚼越香」。日本全國4至11月底，野生熊隻傷人事件多達230起，13人遇襲喪命，截至今年10月底，全國捕殺熊隻數高達9765頭，超過去年9099頭的紀錄。據法新社報導，今年71歲的獵人鈴木孝二（Koji Suzuki，音譯）在埼玉縣秩父市經營野味餐廳（Koji Suzuki，音譯），店內供應鹿肉、野豬肉，但他也透露，「隨著有關熊的新聞愈來愈多，想要一嚐熊肉的顧客也明顯增加」。鈴木認為，為了表達對熊生命的尊重，與其將熊埋葬，不如在這樣的餐廳妥善利用熊肉。他的妻子知惠子（Chieko，音譯）不願意透露餐廳生意成長多少，但提到她現在經常得婉拒顧客上門。這些為了遏止熊襲事件所撲殺的熊，熊肉在餐廳是用石板燒烤，或與蔬菜一同熬煮成火鍋。28歲作曲家木村隆明（Takaaki Kimura，音譯）透露，自己好不容易才搶到位子，在首次品嚐熊肉後，他也大讚：「很多汁，而且愈嚼愈香」。不只野味餐廳，在北海道札幌市一家法式餐廳，也推出「紅酒燉熊肉」等套餐，一份要價約70美元（約新台幣2275元），主廚也透露，為因應日益增長的需求，已經開始囤積熊肉，「大多數吃過的人都說好吃」。青森縣的一間餐廳老闆也提到，在網紅宣傳後，熊肉已經銷售一空，「熊肉是我們的觀光資源，我們是再利用原本被當垃圾的東西」。報導提到，雖然熊肉不是日常菜餚，但其實在日本各地的山村都有食用熊肉的習俗。在熊害頻傳的現在，日本政府農林水產省也表示，也希望能將熊肉等有害野生動物，轉為正面資源，成為農村地區的新收入來源。地方政府也將獲184億日圓（約新台幣37.1億元）補助，用於控制熊隻數量並推廣永續消費。