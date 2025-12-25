我是廣告 請繼續往下閱讀

▲當家球星柯瑞罕見對內部事件公開表態，坦言這場衝突「非常不幸」。（圖／取自金州勇士X）

金州勇士明星大前鋒格林（Draymond Green）再度情緒失控，與總教練科爾（Steve Kerr）發生衝突，讓人想起她過往的那些失控時刻。勇士當家球星（Stephen Curry）坦言對於外界不討論球隊勝利、卻關心負面事件感到失望，但勇士球迷也有話要說，畢竟格林過往「前科太多」，一再出現類似的事情，勇士卻總是冷處理「未爆彈」，讓一些人感到不滿。即便金州勇士在主場大勝奧蘭多魔術、打出本季代表作之一，賽後焦點卻完全被場邊衝突搶走。剛場比賽，格林與總教練科爾於第三節暫停期間爆發激烈口角，格林隨後怒氣沖沖走回休息室，並在比賽剩餘時間未再上場，這一幕也引爆勇士球迷強烈不滿。賽後，當家球星柯瑞罕見對內部事件公開表態，坦言這場衝突「非常不幸」，讓全隊努力與正面表現被負面聲浪淹沒。「老實說，這真的很可惜，我們正處於連勝、守住主場的狀態，但現在大家關注的卻是比較負面的問題。」柯瑞表示，「我懂為什麼會被問這些，但其實更衣室裡的氣氛是好的，大家因為贏球而感到開心。」柯瑞的發言，也被外界解讀為對事件降溫，但球迷顯然沒有這麼容易買單。在社群平台上，大量勇士球迷將矛頭指向格林，認為他的情緒失控與過往爭議早已成為球隊負擔。有球迷直言：「我們還需要Draymond，但他的容錯空間已經小到不能再小了，他不能再當那個高風險的發動機了，該調整了。」也有人嘲諷地說：「以前是鎖死對手，現在是把自己鎖在休息室裡。第四節沒有他，反而少了戲碼。」數據也讓這些批評更具說服力——格林離場後，勇士在場上打出41：18的猛烈攻勢，反而徹底拉開比分。部分球迷更翻出格林的「前科」，包括當年與杜蘭特（Kevin Durant）的衝突、毆打普爾（Jordan Poole）等事件，直言這並非偶發狀況。「他整個生涯都被高估了，數據來自Curry、Klay、KD，結果卻被捧成歷史級人物，真的受夠了。」、「勇士縱容他的自私行為太多年了，這一切都是自找的。」甚至有球迷為柯瑞抱不平，認為管理層早該在格林仍有交易價值時做出決斷。面對外界批評，格林賽後仍試圖為事件降溫。「情緒溢出來了，我只是覺得當下離開是最好的選擇，」格林說，「那時候不會變好，所以我選擇退開。籃球就是這樣，是很情緒化的運動。」然而，隨著球隊戰績僅15勝15負、格林個人數據跌至近10年新低（場均8.1分、6.1籃板、5.1助攻），再加上球隊在他缺陣時反而運轉更順，外界開始質疑：這位四冠功臣，是否已從「不可或缺」變成「得不償失」。儘管科爾強調事件不會延燒，但在交易流言逐漸升溫的背景下，這次衝突無疑再次點燃「是否該送走格林」的討論。對勇士球迷而言，這不只是一場口角，而是多年累積的不滿再度爆發。接下來，管理層是否仍選擇「往地毯下掃」，將成為左右球隊未來的重要關鍵。