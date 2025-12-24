我是廣告 請繼續往下閱讀

▲康康（後排右六）摔傷流血仍趕著錄直播，引來眾人關心，吳申梅（後排右四）更趕緊幫他止血。（圖／記者王意馨攝）

▲中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》今（24）日在攝影棚舉辦錄前記者會。（圖／記者王意馨攝）

節目《綜藝一級棒》收視奪冠、表現亮眼，藝人康康日前卻在家中浴室發生跌倒意外，他透露當時家裡沒有人，所以在原地躺了好幾分鐘才回神，今（24）日他現身中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》錄影，還原事發經過說，自己因為趕著要去錄YouTube頻道「爆料 Call out 聊天室」線上直播，太心急就滑倒了，當下他躺在地上約一、二十秒，笑說還好平時有運動，沒有整個人重摔在地，只是頭去撞到旁邊的門流血，否則「演藝圈差點又少了一個巨星」。康康日前洗澡時不慎在浴室滑倒，頭撞到門流血，不過他仍相當敬業，來不及去醫院就急忙趕到直播現場，許志豪透露一看到康康，傷口還在流血，引來眾人關心，吳申梅更趕緊幫忙止血。而新聞曝光後，康康說除了爸爸打來，圈內第一個關心他的是荒山亮，開玩笑說，許志豪已經等（主持棒）很久了，許志豪則回：「每次錄影完康哥都去跑步，我還想說這麼養生是為了什麼。」而康康與胡瓜、白冰冰三人各自主持的節目競爭激烈，康康笑虧瓜哥跟冰冰姐聽到他跌倒的消息應該很開心吧，沒想到竟收到瓜哥傳來的訊息，問說：「沒事吧？」讓康康直呼真的很感動，至於冰冰姐是否也有關心？康康則笑回：「我還在等她的電話。」並認為即使收視競爭激烈，但大家都是為了台灣演藝圈好。中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》今（24）日在攝影棚舉辦錄前記者會，由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍紅、白兩隊藝人一同亮相，並以氣勢磅礡的鼓陣表演為開錄揭開序幕。康康預告節目看點：「這次一共有14位最強歌手，再加上6位主持人，連續3小時、6個回合的歌唱競技，絕對是除夕夜最過癮的舞台。」節目也邀請紀明陽、黃建銘、許常德、羅文聰、江志豐五大評審坐鎮，將以專業又嚴格的標準進行講評。