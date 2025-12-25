為備戰明年3月登場的2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic），日本武士代表隊（侍Japan）於12月24日正式發表全新WBC限定版隊服。新戰袍以「連霸、登上頂點」為核心概念，在原有設計基礎上加入象徵榮耀的金色線條，展現衛冕世界冠軍的企圖心。
根據侍Japan官方說明，此次WBC隊服為專屬限定設計，以2025年11月東京巨蛋舉行的「RAGZUS侍Japan系列賽，日本對韓國」所使用的標準款為基底，在領口與袖口加入金色飾線，象徵「邁向巔峰、再創榮耀」。
主、客場設計各有寓意
主場球衣以白色為主色調，搭配兩條直線構成的「雙條紋」設計，其中一條象徵日本棒球一路傳承的傳統與驕傲，另一條則代表交棒給下一世代的未來與延續，整體風格與上一屆WBC相近。
客場球衣則延續深藍色為基底，結合象徵日本的紅色元素，並在右肩與左側腰際加入不對稱紅色線條，強化速度感與侵略性，與主場款形成鮮明對比。
3月起限定使用 集訓期間不穿著
官方也指出，這套WBC限定隊服將自3月1日「2026 WBC 東京分組強化賽（大阪）」官方練習日起，使用至大會結束；在2月28日以前的集訓與熱身賽期間，則不會穿著這套新款戰袍。
本次隊服由Mizuno（美津濃）設計並製作，主題命名為「正銘」，象徵真正的王者之姿。隨著新隊服亮相，侍Japan也正式吹響備戰WBC的號角，目標直指史無前例的世界大賽二連霸。
消息來源：野球日本代表 侍ジャパン 公式
