台北地院審理京華城案，今天辯論終結，定於明年3月26日宣判，審判長要求；台北地檢署公訴檢察官對柯文哲維持起訴求處的28年6月，，就是檢察官在破壞依法行政，柯文哲甚至諷刺檢方「不平庸但邪惡」。柯文哲答辯時，一開頭便以之前開庭提過的漢娜鄂蘭名著《平凡的邪惡》，對於檢察官說京華城是個案，柯文哲回擊，，一定先有個案，再形成通案，最後是法律，以他做外科醫生為例，葉克膜一開始也是個案，做多了以後是系列報告、病例對照、有對照組與實驗組的「雙盲實驗」，難道醫生要擔心做下去會不會被家屬告？柯文哲指出，北市府在案發後，表明不受理地主比照京華城依都市計畫法申請的個案，，如果京華城重來一遍，他會找專家學者制定流程圖、檢查清單並對於對價性定出明確估價方式，不用兩個禮拜就可在市政會議公布。柯文哲說，檢察官一直講京華城不公平，但他相信今天地主不是沈慶京，換其他人申請，公務員基於平等原則，也會用同樣方法處理。柯文哲表示，經過京華城案，公務員更不敢做事，，以前醫生有過失都用刑法伺候，導致「防衛性醫學」，開刀前做太多檢查，但有些檢查項目像照Ｘ光、電腦斷層其實傷身，做這些檢查只是因為防止醫生被告。柯文哲回憶，第一次看到起訴書快吐血，就像是「」，檢方惡意解讀、認知作戰，他常講心存善念、盡力而為，後來發現盡力而為容易，心存善念、不怨恨這個世界很難。柯文哲重申，京華城案送研議後他就不知道了，當年COVID-19很嚴重，誰有空管京華城？京華城容積本來就是120284、678％，因為高鐵終點設在南港，東區門戶移動，他當外科醫生常講一句話，怎麼做都好，把問題解決。柯文哲強調，京華城本來678％、改建後560％，要說服都委會委員很容易，「」京華城如果從頭開始蓋是暴利，但19年就拆掉重蓋，殘值太高了柯文哲講著講著，還站起來發言，他說在本案看到很多人性幽微，，大家看朱亞虎會覺得很好笑，叫朱亞虎講什麼就講什麼，但他看到的是人性卑微，司法應該保護人民，朱亞虎沒做的都認了，國家的威力這麼大，可以扭曲人性。柯文哲不滿檢方，為了打柯文哲傷害多少人，每次看到邵琇珮行屍走肉的樣子都很難過。柯文哲表示，他也不是要幫應曉薇講話，民意代表關說每天都有，公務員有壓力就提到晨會討論，讓市長扛責，但京華城從沒進過晨會，他當了8年市長，沒有應曉薇的電話，也從沒吃過飯，要怎麼有犯意聯絡？還好沒聯絡，不然故事更多；他見沈慶京也是因為沈慶京當過國民黨中常委，熱心撮合藍白合，民眾黨是小黨，