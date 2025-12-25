Apple Watch 用戶注意，手上的智慧錶每天陪著你運動流汗、經歷風吹日曬，如果不定期清潔，不僅錶背容易堆積乳液或防曬乳，甚至會導致「心電圖」等感測器失準，還可能引起皮膚過敏。不過，清潔 Apple Watch 可不能隨便拿去沖水搓洗就好，蘋果官方給出了詳細的清潔指南，其中有幾項清潔禁忌千萬別犯，以免手錶受損。
清潔前置作業：關機、拆錶帶
在開始清潔之前，第一步務必先將 Apple Watch 關機並從充電器上取下。若是使用皮革錶帶，因為皮革不防水，請務必先將錶帶拆下以免弄濕受損。
清潔錶身：清水即可，嚴禁肥皂
有些人會用沐浴乳或肥皂搓洗手錶，但其實是大忌！根據蘋果官方指南，清潔 Apple Watch 錶身時，請勿使用肥皂、清潔產品、粗糙材質、壓縮空氣或超音波清潔，這些都可能造成損壞。
正確的做法是使用光滑、不起毛絮的布擦拭。如果手錶上有明顯的髒污或碎屑，可以在水龍頭下用清水輕輕沖洗，直到乾淨為止。如果數位錶冠轉動卡卡或有雜質，可以讓水流流經錶冠與錶殼之間的縫隙，同時不斷轉動和按壓錶冠來清潔。另外，如果是Apple Watch Series 10 或 Series 11，為了確保最佳音質，可以用軟毛刷輕輕以畫圓方式清潔揚聲器孔，清除可能堵塞的碎屑。
錶帶清潔大不同：編織、皮革各有眉角
官方指出，可以使用 70% 異丙醇酒精擦拭布、75% 乙醇酒精擦拭布或 Clorox 消毒擦拭巾，輕輕擦拭 Apple Watch的外部表面、運動型錶帶或金屬錶帶。不可使用含有漂白劑或過氧化氫的產品，不可將手錶浸入任何清潔劑中，也不可將酒精用於「布面」或「皮革」錶帶。
單圈錶環、運動型錶帶： 用清水沾濕布擦拭，這類材質允許使用「溫和低敏的洗手乳」清潔，擦乾後再裝回。
精細織紋錶帶：這種材質不防水，不能浸泡。若要清潔，可用1茶匙洗衣精混合 1 杯水（約 250 毫升），將布浸入肥皂水擰乾後，輕輕擦拭錶帶，使用另一條以清水稍微沾濕的布將錶帶擦乾淨，最後風乾至少一天。
皮革錶帶： 最為嬌貴，只能用布沾少許清水擦拭，千萬不能泡水，也要避免陽光直射或高溫環境，以免皮革變色或變質。
最後步驟：排水與檢查
清潔完畢後，請用不起毛絮的布將手錶擦乾，特別是背面的水晶玻璃，因為如果有水氣或髒污殘留，會影響感測器運作。開機後，建議開啟「水中鎖定」功能（水滴圖示），並長按數位錶冠，利用聲音震動將揚聲器內殘留的水分排出，確認聲音是否恢復清晰。
資料來源：Apple
