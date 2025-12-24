我是廣告 請繼續往下閱讀

27歲男子張文在北市隨機攻擊，釀嚴重死傷，引發社會恐慌。台北市府升級維安，市長蔣萬安24日主持公安督導會報，將重大治安事件納入細胞廣播簡訊的發布範圍，未來若發生類似緊急情況，將透過手機警報頻道標示時間、地點與事件類別，引導民眾冷靜尋找掩護或疏散。台北市府於26日下午1點，在市府轉運站及捷運市政府站舉行聯合演練，動員警消與北捷，首度納入周邊百貨櫃位及交通運輸業者，模擬重大暴力事件發生時，如何協助民眾快速疏散。蔣萬安也提醒，演練當天將發布測試用的細胞簡訊，相關單位務必註明「測試訊息」，避免不知情民眾誤以為發生突發狀況。全民應變宣導，蔣萬安指示警察局、消防局、教育局等局處，研擬全市一致且淺顯易懂的應變指引。推廣「跑、躲、報」三字口訣，作為民眾遭遇無差別攻擊事件時的黃金準則，透過各級教育管道與宣傳體系，提升民眾的自我防衛意識與冷靜處置能力，確保市民在突發緊急事件中，能第一時間掌握避難資訊。副市長張溫德補充，已針對26日的正式演練完成兩次預演，目標是建立完整的對外說明體系，確保訊息傳遞透明且即時。並根據當天細胞簡訊的發送成效與民眾反饋，進一步精進「災防告警細胞廣播服務」計畫，期盼透過軟硬體的雙重升級，建立更嚴密的都市公共安全網。