我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全國飯店「精裝組合」年菜套組，精選四道主菜搭配港式叉燒包，份量適合小家庭，每套5,999元。（圖／業者提供）

▲全國飯店啟用寵物友善樓層措施成亮點，春節期間訂房詢問明顯增加。（圖／業者提供）

年節將至，外帶年菜與節慶餐飲需求雙雙升溫。台中全國大飯店表示，外帶常溫年菜預購熱絡外，除夕圍爐宴兩場次全數訂滿，初一至初五的家庭聚餐需求成長，成為春節檔期主要成長動能。由於餐飲與住房需求升溫，整體營運表現，預估較去年同期成長一成。全國大飯店今年推出10人份「鴻運經典」與5-6人份「精裝組合」兩款外帶常溫年菜，即日起至大年初四預購開放。「鴻運經典」匯集團圓拼盤、老酒醉大蝦、遵古花膠佛跳牆、碧綠雙冬元寶、避風塘金鯧魚、金華竹笙瑤柱燉雞與荷香鮑魚米糕等多道年菜料理，每套優惠10,999元。「精裝組合」則精選四道主菜搭配港式叉燒包，份量更貼合小家庭，每套5,999元。兩款皆採常溫取貨、加熱即食設計，並提供牛肉麵禮盒與臘味蘿蔔糕加購方案。2026年1月15日前預購，可獲贈飯店年銷千盒的經典美味「招牌牛肉麵常溫禮盒」。餐飲內用方面，除夕圍爐宴已達滿席，初一至初五「春節團圓宴」訂位仍持續成長，每桌15,000元起，菜色包含迎春納福團圓盤、御膳鮑魚佛跳牆、御品烏參東坡肉與鴻運乾燒蒸龍蝦等年節應景料理。企業餐敘方面，全國大飯店推出尾牙春酒專案，週一至週四每桌9,888元+10%、週五至週日11,888元+10%，提供無限暢飲、卡拉OK及滿額贈禮。凡於宴會日前一個月預訂11,888元以上桌宴，可加贈哈根達斯迷你杯冰淇淋。住房部分，今年暑假全國大飯店啟用寵物友善樓層，開放犬貓牽繩落地、自由上床，以專屬樓層規劃與完善毛孩備品服務亮點，持續吸引毛孩家庭入住。飯店看好市場需求，11月起再啟用多間大坪數房型，可接待三隻大型犬及四至五位家庭成員同住，客房備有迎賓禮、1-2組寵物床墊與食器，並透過樓層區隔與備品分流維持住宿品質。全國飯店表示，啟用寵物友善樓層措施成亮點，春節期間訂房詢問明顯增加，加上草悟道週邊寵物友善商場與餐廳環繞，形成一站式寵物出遊生活圈，已帶動毛孩家庭住宿需求。