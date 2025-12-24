美國司法部近期公布許多關於淫魔富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的解密文件，已遭英國王室撤銷「王子」頭銜的安德魯，也爆出一張躺在五名女子腿上的照片，以及與愛潑斯坦女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）的郵件紀錄，安德魯還要求對方介紹「不適當的朋友」，引發熱議。
據BCC、衛報等外媒報導，美國司法部23日釋出第三波愛潑斯坦相關的解密文件，其中一張照片就是遭撤銷頭銜的安德魯王子（Andrew Mountbatten Windsor），躺在5名臉部被遮住的女子的大腿上，已被判性交易罪名的馬克斯韋爾，站在後面微笑著看著安德魯。
英媒比對後證實，該張照片是在英格蘭東部的山均漢姆堡拍攝，該處是英國王示的鄉間別墅，傳統上是王室平安夜聚會的私密場所。
英國資深王室記者喬布森（Robert Jobson）則在出版的書籍中，引述王室消息人士說法，稱安德魯躺大腿的照片是，2002年初在山均漢姆堡幫愛潑斯坦、馬克斯韋爾舉辦生日派對時留下。王室員工也發現，派對結束後浴室散落保險套、潤滑劑、壯陽藥。
其他照片還顯示，安德魯的前妻弗格森（Sarah Ferguson）與一些臉部被黑色方塊遮住的女性在一起，還有一張馬克斯韋爾單獨站在英國首相官邸「唐寧街10號」的照片。
最新的文件中，包括一份2001年8月16日的電子郵件，寄件人是「隱形人」（The Invisible Man），內容則寫到「我現在人在巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle，英國王室在蘇格蘭的行宮）參加王室夏令營」。因此隱形人被公認就是安德魯。
「隱形人」在信中問候馬克斯韋爾，「洛杉磯如何？妳有幫我找到一些新的『不適當』（inappropriate）朋友了嗎？」還說自己八月底有空，想去陽光普照的地方，和些有趣的人共度時光。麥斯威爾則回覆：「我目前只找到『適當』的朋友。」另外，還有一些與馬克斯韋爾轉發與其他人的對話給「隱形人」，內容也談及出外旅遊以及「女孩」等內容。這些對話被認為是2人利用暗語討論安排年輕女性進行性服務的鐵證。
關於愛潑斯坦的調查，美國司法部表示，迄今為止的調查顯示，安德魯可能是與正在進行的調查相關的某些事件的目擊者或參與者。但安德魯並非調查的目標，也沒有收集到任何證據表明他違反了美國法律。這位前王子此前也否認所有不當行為。這些照片也不能證明安德魯有不當行為。
文章來源：
Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show
Photo of Andrew lying on laps at Sandringham in new Epstein files
