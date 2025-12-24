我是廣告 請繼續往下閱讀

▲攻城獅前鋒蕭順議在賽前連球時身穿「國豪救我」的白色長袖衣服，引發許多球迷在社群的討論聲浪。（圖／翻攝自TPBL YouTube）

新竹御嵿攻城獅今（24）日在主場迎戰桃園台啤永豐雲豹，上演充滿話題的「貓科大戰」。儘管開局一度陷入落後，但攻城獅憑藉洋將德魯火燙的外線手感，加上團隊防守強勢反擊，最終以 98：82 擊退雲豹，不僅報了上次交手的一箭之仇，也送給對手三連敗，讓新竹球迷在平安夜收下最棒的聖誕禮物。值得一提的是，在開場時攻城獅前鋒蕭順議身穿「國豪救我」的衣服，引發許多球迷關注。本場比賽兩隊在外線表現有天壤之別。攻城獅全場三分球 34 投 13 中，命中率將近四成；反觀雲豹手感冰冷，29 次外線嘗試僅命中 5 球，貧弱的火力成為落敗主因。首節雲豹靠著較佳的中距離準星，以 24：15 領先。然而次節風雲變色，攻城獅洋將德魯單節轟下 12 分，率隊打出一波 33：20 的反撲高潮，半場結束時以 48：44 超前。易籃後，攻城獅氣勢依舊，德魯與「小黑」曾柏喻聯手出擊，將分差穩定擴大。末節德魯持續開火再度斬獲 12 分，徹底粉碎雲豹的反攻希望。攻城獅總教練威森（Wilsun）賽後首先祝賀球迷聖誕快樂，他直言這場勝利對團隊至關重要：「雖然開局進攻不順，但球員堅持做對的選擇。我最開心的是大家在防守端的拚命，全隊對上一場失利都耿耿於懷，今天看到了很好的反擊。」威森也特別提到，全隊傳出29次助攻，有效分享球的處理，正是他想要打出的理想球風。表現亮眼的曾柏喻此役繳出 13 分、9 助攻，他透露賽前教練團特別給他「解題」特訓，增加他外線投射的信心。曾柏喻坦言：「上次對戰雲豹落後到兩位數最後惜敗，這次我們就是來復仇的。貓科大戰在聯盟很有話題，很高興今天是獅子贏球。」數據方面，攻城獅德魯勇奪全場最高 32 分另抓下 12 籃板，曾柏喻 13 分、9 助攻表現全能。雲豹部分則以米勒 18 分、16 籃板表現最佳，迪亞洛 14 分、14 籃板，麥卡洛則貢獻 16 分、10 籃板。