📍聖誕節由來

▲聖誕節又稱耶誕節，是帶有宗教色彩的西方民俗節日，聖誕節起源眾說紛紜，最常見的說法是基督教為紀念耶穌誕生所設立的節日，但另有一說是認為與古羅馬時期有關。（示意圖／取自Pixabay）

📍行憲紀念日由來是什麼？為何和聖誕節同天？

▲時任總統蔣介石特地選在12月25日發表聖誕廣播談話，將憲法精神與基督教教義相結合，並特別重視聖誕節同為行憲紀念日的意義，也確立這天在歷史上的地位。（圖／翻攝維基百科）

📍行憲紀念日為什麼放假？

▲立法院在2025年5月通過《紀念日節目實施條例》，未來起每年將新增5天國定假日，包括小年夜、教師節、光復節、行憲紀念日以及勞動節，代表從今年起「12月25日行憲紀念日」將恢復放假一天」。（圖/NOWNEWS社群中心製）

📍聖誕節禁忌

▲聖誕花圈通常由乾燥花或假花製成，代表虛情假意、枯死，恐導致運氣被堵死或乾枯。家中應避免過多的花圈布置，否則易招小人、遇不到貴人，尤其是安置在大門上。（圖／Pexels）

▲聖誕樹上的裝飾燈應選用紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，不可全數使用白、藍等冷色系。冷色系代表冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢也難以開展。（圖／取自unsplash）

▲聖誕襪象徵對禮物的期許，千萬不能為了環保而使用舊襪子，若擺放穿過的臭襪子，聖誕老公公、喜神、財神爺看了自然不會想靠近。（圖／取自pixabay）

12月25日是一年一度的聖誕節，此外這天也是國定假日「行憲紀念日」，但一般民眾對於聖誕節、行憲紀念日由來與意義可能較不理解，《NOWNEWS今日新聞》特別整理聖誕節、行憲紀念日起源與為何放假等資訊，以及盤點聖誕節13大禁忌，一文帶領讀者快速理解聖誕節與行憲紀念日。聖誕節又稱耶誕節，是帶有宗教色彩的西方民俗節日，聖誕節起源眾說紛紜，最常見的說法是基督教為紀念耶穌誕生所設立的節日，但另有一說是認為與古羅馬時期有關，當時人們會在12月底慶祝「農神節」（Saturnalia），紀念農業之神撒圖恩（Saturn），直到公元4世紀，基督教被羅馬皇帝立為國教，農神節習俗與基督教文化融合，演變成現在的聖誕節。聖誕節雖然是西洋節日，但是在清代時期的台灣並不流行，當時傳教士為了避免節日世俗化，並不希望人們特別慶祝，一直到日治時期，隨著明治維新後西化在發展，在大正浪漫時代興起許多關於「聖誕活動」潮流，1919年也開始有聖誕老人的形象在報紙上出現，但戰後聖誕節這天直接變成紀念日。行憲紀念日源自於1946年12月25日《中華民國憲法》通過，並在次年同日正式實施。時任總統蔣介石與蔣宋美齡夫婦皆為基督徒，1947年蔣介石特地選在12月25日發表聖誕廣播談話，強調「我們新憲法特點，就是它保證要把基督教理的基本要素，即個人的尊嚴和自由，普遍的給予我們全國的同胞。」將憲法精神與基督教教義相結合，並特別重視聖誕節同為行憲紀念日的意義，也確立這天在歷史上的地位。行政院在1963年為紀念憲法的法統地位，將行憲紀念日訂為國定假日，但2001年因公務人員實施周休二日政策，行憲紀念日變成只慶祝不放假。不過立法院在2025年5月通過《紀念日節目實施條例》，未來起每年將新增5天國定假日，包括小年夜、教師節、光復節、行憲紀念日以及勞動節，代表從今年起「12月25日行憲紀念日」將恢復放假一天。命理專家楊登嵙老師表示，2025年12月25日西方聖誕節如同農曆新年一樣重要，若想度過一個開心又開運的聖誕節，在聖誕節當天應注意13項禁忌，以免影響到人際關係與感情運勢。2025年為乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，屬虎為「刑太歲」，屬猴為「害太歲」。因此，大門上不可張掛豬、虎、猴圖案的飾品。聖誕花圈通常由乾燥花或假花製成，代表虛情假意、枯死，恐導致運氣被堵死或乾枯。家中應避免過多的花圈布置，否則易招小人、遇不到貴人，尤其是安置在大門上。建議大門上聖誕布置改用光亮的燈泡製作聖誕花圈，若想利用實體聖誕花圈裝飾，可改掛在牆上，作為聖誕應景布置即可，但應避免擺放超過半個月；一旦節慶過了，就要盡快整理、恢復原貌。大門出入口象徵前途與遠景，雜亂則代表思緒混亂、貴人不來、運勢受阻。因此宜時時整理，保持順暢無阻。聖誕樹需要紅色或金色的飾帶、飾品來「轉陽」。樹木一般是種植在戶外，若移植到室內，無論真樹或假樹，都一定要進行轉陽的動作。聖誕樹的擺放位置，以客廳大門內的玄關角落空間最適宜。數量不宜過多，否則反而顯得雜亂，建議以一棵聖誕樹為主，並搭配裝飾燈及星星造型。一般聖誕樹多為塑膠或金屬材質，若放在臥室內，代表虛情假意，易招爛桃花，僅適宜擺放在客廳幾天。聖誕樹上的裝飾燈應選用紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，不可全數使用白、藍等冷色系。冷色系代表冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢也難以開展。好事成雙，聖誕紅宜擺放雙數。紅色在風水學上能招來喜氣與好運，適合擺放在大門口內或外玄關處。聖誕貼紙不能貼在床頭，因為床鋪是穩定、安定的休憩場所。若貼了過多期許財富、禮物相關的貼紙，容易導致思緒多夢、無法擁有好眠；且過多夢幻的期盼，也容易流於不切實際。聖誕襪是用來裝禮物的，小朋友會在聖誕夜將襪子掛在床邊或床頭，等待隔日收禮。聖誕襪象徵對禮物的期許，千萬不能為了環保而使用舊襪子，若擺放穿過的臭襪子，聖誕老公公、喜神、財神爺看了自然不會想靠近。聖誕襪象徵著禮物和財富，基於「錢財不露白」的道理，不可使用透明襪，建議使用紅色的最好。聖誕節如同農曆新年，說「鬼」、「死」等不吉利的話語或詛咒，對自己和他人都不好，容易招來厄運。聖誕節出門逛街忌穿全身黑衣，尤其是夜晚外出。因為精靈鬼怪最喜歡依附黑色，容易招惹負面磁場（卡到陰），帶來不好的運勢。