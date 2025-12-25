我是廣告 請繼續往下閱讀

本屆城市盃個人獎項如下：

歐子喬（桃園新明）打擊率0.600／長打率1.040

藤原昊（日本東海）打擊率0.600／長打率0.950

沈杰（台北興福）打擊率0.571

2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽落幕，日本東海代表隊憑藉強勁火力與穩定發揮，在冠軍賽以7：6險勝桃園市新明國中，成功封王。新明國中則再度與冠軍擦身而過，連續第五屆收下亞軍。賽程緊湊，四強戰中，新明靠著「混血重砲」歐子喬的再見兩分砲，以3：2氣走中山國中；東海則以21：12大勝興福國中，兩隊再度於冠軍戰交鋒。冠軍戰初期，新明率先得分，但東海馬上展開反攻，靠著投手壓制與中長程火力接連得分，一度將比分擴大至5：2。雖然新明在5局上將差距縮小至1分，但東海第四棒西悠晴轟出陽春砲奠定勝基，最終靠著古田絆史穩定的後援封鎖，以1分之差驚險奪冠。東海本屆共出賽7場，合計攻下81分，場均11.5分，為本屆最具破壞力的隊伍。教練小林晉也表示，這批球員自國中起即穩定集訓，團隊默契與打擊Sence兼具，「比賽結果是長期訓練的成果。」面對第五度屈居亞軍，新明總教練黃湋志坦言：「『安心亞』又來了，亞軍好像變成傳統，但這也證明我們始終站在高峰。」他肯定球員表現，尤其是冠軍戰與東海纏鬥至最後一刻，展現團隊韌性。「預賽我們輸他們5分，這次能打到只差1分，大家真的已經盡力了。」黃湋志也開玩笑提到，過去即便擁有現任旅日職棒投手徐若熙，新明也沒能在城市盃封王，反映出賽事競爭之激烈。本屆賽事中，歐子喬的表現尤為亮眼，四強戰敲出再見全壘打，冠軍戰再貢獻2安，展現穩定火力。他表示：「大家都很努力，只是打擊差預賽一點，之後繼續加油。」最有價值球員（MVP）：竹內龍翔（日本東海）教練獎：小林晉也（日本東海）打擊獎：打點王：今村虹輝（日本東海）15打點全壘打王：郭宇恩（台北重慶）3支全壘打投手獎：劉祐安（桃園新明）2勝、自責分率1.273