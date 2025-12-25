我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與委內瑞拉關係緊張，前者持續在委國鄰近海域扣押受制裁油輪，並進行大範圍軍事佈署，有美國官員透露，白宮下令美軍在未來至少2個月內，專注「隔離（quarantine）」委內瑞拉石油，與此同時，美國海岸防衛隊人力不足，扣押油輪的行動暫時受阻。根據《路透社》報導，儘管美國總統川普（Donald Trump）從未公開說明對委內瑞拉的具體意圖，但他私下已向委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓，要求對方下台並離開委內瑞拉，因為這樣才是「明智之舉」。該名官員表示，美國迄今為止的行動，已經給馬杜洛帶來巨大的壓力，外界普遍相信，除非委內瑞拉同意對美國做出重大讓步，否則到1月底時恐將面臨經濟災難。白宮目前更傾向透過施加經濟而非軍事壓力，以達成華府期望的結果。不過，在美國大舉打擊委國販毒船隻、扣押油輪之際，《路透社》也獨家披露，美國海岸防衛隊正在等待更多人力抵達，之後可能會嘗試登上一艘已被追蹤數日的油輪。報導提到，這場持續數日的追捕行動，凸顯了川普政府與主要執行機構-海岸防衛隊之間的資源不匹配問題，海岸防衛隊雖然有權執法，包括登船和扣押，但受過此類登船訓練的隊伍數量有限。截至發稿時間為止，海岸防衛隊所屬的國土安全部尚未回應有關報導，但面對日益增多的任務，海岸防衛隊缺乏有效執行所需的資源，包括搜救和緝毒行動。今年6月，海岸防衛隊司令倫迪上將（Admiral Kevin Lunday）還曾告訴美國國會，海岸防衛隊正面臨一場長久的、嚴重的備戰危機。原文連結：