我是廣告 請繼續往下閱讀

台北火車站與捷運中山站19日發生重大社會案件，嫌犯張文丟擲煙霧彈後隨機襲擊路人，自己在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷慘劇，震驚全國。立法院長韓國瑜24日晚上感嘆，雖然是平安夜，心情卻無法平靜安定。韓國瑜說，直到現在依然不敢想像，在19日無差別攻擊中不幸罹難與受傷的民眾及其家人們，該是多麼驚恐、無助與哀慟，更難以理解這種喪心病狂的作惡背後，隱藏著什麼樣暴力、殘忍與怨念，希望藉此平安夜，向不幸罹難與受傷的民眾及其家人們，致上最深切的慰問與祈禱。韓國瑜說，更希望台灣再也不要面對這樣的恐懼與憤怒，「我們無法左右天災，但我們可以提高警覺、審慎面對、避免人禍，畢竟無論眼前與遠方，沒有什麼比平安更重要，願天下無災、人間無禍、寶島無戰，願來年大家平安偕喜樂。」