今日不只是聖誕節，也是我國行憲紀念日，更是近年首度放假。高速公路局提醒，預估交通量都會略高於平日，國道措施採單一費率，（75折、無20公里免費），並會視車流狀況機動開放路肩。同時，公路局今（25）也發佈目前武嶺停車場已滿，並且武嶺至合歡山路段，路面易結冰，管制通行中。高公局預估行憲紀念日前1日晚上有平安夜，以及跨年活動後返家車潮，預估假期當天及前1日，都會區周邊可能因平安夜及跨年活動及旅遊需求而湧現車潮，鄰近高速公路將承受較大交通壓力，導致部分路段，如都會區周邊景點、活動場域等出現交通壅塞情形。為因應交通負荷，將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施。此外，行憲紀念日及元旦當日將改為單一費率收費（75折，無20公里免費），國道全線暫停施工及例行養護作業工程；而31日則是維持平日費率。公路局今也發布消息，台14甲線雙向31K+500武嶺路段，武嶺停車場已滿；建議用路人改往其它風景區，勿違停路邊以避免影響通行安全，警察將持續加強取締違規，並請注意路況小心駕駛。而台14甲線雙向31K+400至32K+800武嶺至合歡山路段，路面易結冰，目前管制通行，請注意路況並小心駕駛。