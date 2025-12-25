我是廣告 請繼續往下閱讀

▲香蕉遭遇網路酸民，高EQ回應。（圖／翻攝自香蕉 王俊傑臉書）

▲香蕉（右）在臉書上分享與老婆一同Cosplay大阪知名地標「固力果」的照片。（圖／翻攝自香蕉 王俊傑臉書）

節目《瘋神無雙》班底藝人香蕉（王俊傑）近日與妻子Timmy前往日本大阪旅遊，原本只是單純分享人生首次造訪大阪的喜悅，卻因一張穿搭照片意外引爆網路討論。他在社群平台曬出旅遊照，只見他在寒冷天氣中身穿背心現身街頭，畫面曝光後迅速吸引目光，沒想到卻引來部分網友冷嘲熱諷，甚至出現「丟臉丟到國外」的酸言酸語，對此他並沒有生氣，而是23字高EQ回應。香蕉在貼文中分享，這趟大阪行讓他留下深刻印象，尤其是這套由老婆親手裁縫的運動背心，更成為旅途中最醒目的存在，他透露當天氣溫僅約2度，自己卻仍選擇清涼上陣Cosplay「固力果」，結果一踏上街頭就成為另類焦點，不少路人經過時忍不住投以目光，甚至笑出聲，他幽默表示，從台灣、日本、韓國到歐美、印度、宏都拉斯的旅客都有，讓他乾脆正向解讀為「大家覺得我很陽光」，也自嘲若早知道這麼冷，可能就不會穿這麼少。然而，貼文曝光後，一名網友卻毫不留情留言批評，直指香蕉這樣的行為是「丟臉丟到國外去」，這句話瞬間引發討論，不少人關注香蕉會如何回應這類負面聲音，面對突如其來的指責，他沒有選擇刪文或冷處理，而是親自回覆對方，展現一貫的幽默與自信態度。香蕉高EQ回擊該名網友：「真假……如果怕丟臉到國外去，那您就少出國，避免這個情形。」這段回覆一出，立刻被不少粉絲讚為「神回擊」，認為既點出邏輯漏洞，又保有幽默感，不過該名網友並未就此罷休，反而再度嗆聲，質疑香蕉：「如果連這樣的說法都無法接受，就不適合當藝人。」試圖將話題升高至藝人應對批評的層次。面對第二波指控，香蕉仍維持冷靜強調自己「當然沒有不接受批評」，之所以會這樣回應，只是「用對方的方式回應對方」，並重申人與人之間應該建立在互相尊重的基礎上，他的說法獲得不少網友支持，認為在社群時代幽默回擊不等於玻璃心，反而展現成熟與自信。