國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）日二度合體，共同開記者會宣布，將提案推動設立「台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account）」，由國家以制度化方式支持育兒家庭，從孩子出生開始累積資源，強化家庭後盾，為下一代打造更穩定的成長環境，真正落實「投資孩子，就是投資台灣的未來」。根據兩黨規劃，未來將提案《台灣未來帳戶特別條例》，試辦13年，所有設籍在台灣之0到12歲孩童（溯及2025年9月1日起未滿12歲，約226萬人），政府會先存5萬元，未來每年再存1萬元，比照勞退新制個人帳戶。根據估算，如果家長不提撥，孩童年滿18歲後累積資產會有33.9萬（以年均投資報酬率6%估算），若家長每年相對提撥5千元，就會有45.7萬元，如果家長每年提撥1萬元，會有56.18萬元；為增加誘因，如果家長願意提撥，會有稅捐扣抵。鄭麗文指出，近年美國、英國、新加坡、以色列等國，皆已透過制度化方式投資未來世代，美國近期「川普帳戶」的構想，更讓她認為，政府大量對外投資之際，台灣孩子不能被忽略。她強調，憲法核心價值在於重視民生、打造均富社會，這也是兩黨提出相關法案的初衷。鄭麗文表示，藍白兩黨日前才提案要彈劾總統賴清德，因賴清德上任以來不到兩年，國家卻陷入長期空轉與內耗，在野黨更承受司法與國家機器的壓力，但即便如此，仍必須守護民主憲政，照顧人民生活福祉。她指出，少子化已是台灣最嚴峻的國安危機，國安不只是軍事與國防，更涉及經濟、社會與人口結構。與其空轉內鬥，在野黨選擇提出具體方案，回應台灣真正動搖國本的問題，要為台灣的孩子鋪好康莊大道，讓他們可以發揮所長，追求夢想，不能讓國家一直陷入無謂空轉。鄭麗文說，總預算、國防預算逐年攀升，但台灣最重要的少子化國安危機，藍白兩黨提出的台灣未來帳戶，每年編列一千多億元預算，孩子要等年滿18歲才可以動用，且這筆錢會投資股市，錢不會不見，也讓孩子可以學習理財，等年滿18歲時，就不用擔心要還助學貸款或創業費用，如果不想動用，也可以繼續儲蓄，帳戶金額也會隨著股市共同成長。鄭麗文表示，「台灣未來帳戶」是希望在從孩子出生開始累積資源，確保18歲人生啟動時擁有足夠經費，無論是升學、職訓、創業或首次購屋皆可使用，也可選擇繼續儲蓄，從小培養正確理財觀念，這筆基金將投資於低費率指數型基金或共同基金，與台灣經濟同步成長，並設定年度管理費不得超過0.1%，避免不當暴利，確保資金透明與長期效益。鄭麗文強調，家長與企業也可為孩子額外提撥資金，並享有稅捐扣抵等誘因；政府將設立基金管理委員會及監理會，負責獨立監管。根據估算，首年規模約1130億元，未來每年約260億元，以新生兒12萬為基準，並採滾動式檢討。她指出，台灣政局雖動盪，但少子化已成國安危機，政策不分黨派，必須立即落實，以確保下一代能在公平起跑線上發揮所長，為台灣未來打造穩健基礎。鄭麗文表示，「台灣未來帳戶」等孩子年滿18歲時，可動用的資金約落在50萬元左右，依年均投資報酬率估算可能在30萬至60萬間，並隨股市及經濟成長而增值。考量18年後通貨膨脹，這筆資金足以支應大學四年的學費及生活費，確保孩子在升學、職訓或創業時具備必要的經濟基礎，也讓他們從小學習正確的長期理財觀念，與台灣經濟同步成長。至於未來法案，行政院是否又可能認為侵犯預算權，選擇不副署或不執行？鄭麗文說，這不太可能，民進黨政府若要推動類似政策，也必須在國會提出法案並通過審核才能執行，並非立法權凌駕行政權。她指出，行政權所需預算仍須經立法院審核，依法行政才成立。她說，歐洲內閣制國家行政與立法合一，執政部會首長同時為國會議員，對照台灣制度，民進黨的說法有誤導之嫌，違背憲政常識與民主運作原理。在台灣，真正可能的問題是行政權凌駕立法權，而非相反。