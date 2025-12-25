我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025中信盃臺日高中棒球對抗賽，台灣由黑豹旗冠亞軍平鎮高中與羅東高工出戰。（圖／取自中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽臉書）

▲日本北海道聯隊由駒大苫小牧、北海、北照、札幌日大、白樺學園等校菁英組成，結合傳統豪門底蘊與新興戰力。（圖／取自中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽臉書）

▲2025年中信盃台日高中棒球對抗賽比賽日期：2025年12月25日～27日，比賽地點於新北市立新莊棒球場。（圖／取自中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽臉書）

由中國信託金融控股股份有限公司與中華民國棒球協會共同主辦的「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」，將於12月25日至27日在新北市立新莊棒球場盛大登場。本屆賽事集結台灣、日本高中棒球菁英，平鎮高中、羅東高工、北海道聯隊、九州聯隊共4支隊伍進行單循環賽，連續三天帶來6場高強度對抗，讓球迷近距離感受台日青棒的頂尖實力。📍比賽日期：2025年12月25日（四）～12月27日（六）📍比賽地點：新北市立新莊棒球場📍賽制：4隊單循環，共6場比賽📍入場方式：全區免費入場本屆台灣代表隊為2025年第十三屆黑豹旗全國高中棒球大賽冠軍平鎮高中與亞軍羅東高工；日本則由多所甲子園出賽學校菁英組成的北海道聯隊與九州聯隊來台交流。平鎮高中：黑豹旗冠軍班底出征，投打戰力完整，陣中多名投手具備穩定控球與壓制力。羅東高工：黑豹旗亞軍，整體作風硬朗，攻守均衡，是本屆不可忽視的挑戰者。北海道聯隊：由駒大苫小牧、北海、北照、札幌日大、白樺學園等校菁英組成，結合傳統豪門底蘊與新興戰力。九州聯隊：匯集沖繩尚學、福岡大大濠、明豐、神村學園等強權好手，投手深度與運動能力出色。12/25（四）14:00 北海道聯隊 vs 羅東高工18:30 九州聯隊 vs 平鎮高中12/26（五）14:00 北海道聯隊 vs 九州聯隊18:00 羅東高工 vs 平鎮高中12/27（六）14:00 羅東高工 vs 九州聯隊18:00 平鎮高中 vs 北海道聯隊21:00 閉幕典禮領隊：許唐敏總教練：吳柏宏教練：羅健銘、陳威儒伍識均、莊子濬、范博超、劉任右、何樺、蔡辰瀧、吳丞顥、胡冠威王宣棋、吳柏承巫宏威、彭成安、顏鉑勛、邱聖安、邱文佑、曾俊堯林鈞瑋、高宥軒、劉桓宇、曾乙喆領隊：洪重賢總教練：何昱德教練：蕭良吉、吳憲豪郭靖源、林頡廷、何秉奕、楊家源、李鎮宸、曾家瑞、簡晨漢陳楷揚、邱昱承張宇翔、曹格安、李信謙、顏楷庭、廖佑賢、謝丞威、藍天雨陳冠文、陳彥辰、顏翊展、溫以恩領隊：矢橋佳之總教練：森本琢朗（札幌日大）教練團：片口伸之（函館大有斗）、渡邊雄介（士別翔雲）、中島智仁（小樽水產）、輿水隆宏（網走桂陽）安藤美壱（帯廣三條）、後藤優弥（旭川東）、合田快（士別翔雲）、村田煌翔（駒大苫小牧）、鎌仲賢吾（白樺學園）、小野悠真（北海）、島田爽介（北照）、石川瑛二朗（札幌日大）日角楓雅（函館大有斗）、前田和磨（札幌日大）、長南凜汰郎（北海）藍葉吏良（札幌大谷）、川合黎（札幌日大）、川口奨真（駒大苫小牧）、三澤拓己（北海）、福井宏英（立命館慶祥）、後藤健（白樺學園）佐竹徠都（北海）、星野穰一郎（札幌日大）、吉川慎之助（立命館慶祥）領隊：眞榮田義光總教練：加藤慶二（海星）教練團：野仲義高（東海大熊本星翔）、川崎絢平（明豐）、小田大介（神村學園）田中皐晴（日南學園）、新垣有絃（沖繩尚學）、宮城介（柳浦）、斉藤遼汰郎（有明）、鰐川隆夫（海星）、熊寛生（長崎西）、波多江遼音（福岡大大濠）河野虎我（宮崎日大）、岩村日向太（唐津商）、城野慶太（九州國際大付）平岡慶真（福岡大大濠）、井藤啓稀（熊本工）、長山武藏（日本Wellness）、藤翔琉（明豐）、高田瑛大（都城）、竹下慶信（龍谷）、福島陽奈汰（東海大熊本星翔）田中翔太（神村學園）、牟禮翔（九州國際大付）、梶山侑孜（神村學園）日本地區：朝日電視台三天六戰、台日高中棒球正面交鋒，從投手丘到本壘攻防，每一球都是未來之星的實力展現。2025中信盃台日高中棒球對抗賽正式開打，邀請球迷進場或鎖定轉播，一起見證台日青棒的熱血較量。