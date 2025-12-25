我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳抗命血癌5個多月，林襄一直給予關心與鼓勵。（圖／翻攝自林襄IG）

▲林襄（左）與沈玉琳（右）合作《11點熱吵店》、《女孩好野》等多個節目，2人時常宛如父女般打鬧。（圖／翻攝自林襄IG）

沈玉琳鬆口復工進度！倒數3個月重返螢光幕

沈玉琳血癌抗命149天！藝人沈玉琳昨（24）日聖誕前夕慶生，露面分享治癒近況：「快要可以見面了！」而他的徒弟、啦啦隊女神林襄一直不忘對方，透露自己是沈玉琳認證「第一個祝他生日的人」，打趣說：「我可能忘記我爸生日，但不會忘記玉琳哥生日」，師徒2人情誼深厚，林襄表示固定傳訊關切沈玉琳狀況，但沒有去探病，「不想打擾他，體貼他，訊息很密切」，期待他早日康復回歸。林襄備受沈玉琳提攜，對方今年7月29日入院，至今對抗血癌5個多月，根據《TVBS新聞網》報導，林襄於昨日第一時間，傳訊沈玉琳祝賀生日，並附上甜美照片，對方很快地回應，「謝謝妳們，這是我收到第一個生日祝福，也祝福健康平安！」林襄開心道，自己把沈玉琳生日特別標註在行事曆上，笑說：「我可能忘記我爸生日，但不會忘記玉琳哥生日」，同時表示2人密切傳訊關心近況，不過林襄沒有去探病過，「不想打擾他，體貼他，訊息很密切」，期盼對方早日康復回歸螢光幕。沈玉琳病倒住院前，手中握有《11點熱吵店》、《女孩好野》等多個節目，先前向《NOWNEWS今日新聞》透露復工進度，「治療都很順利，預計是元宵後會到螢光幕前，但確切時間還是會主治醫師討論後才做決定！感謝關心。」沈玉琳更透露，目前在醫院追劇、看書、彈吉他、超慢跑等，更還能洽談新節目，偶時可以短暫出院，每天定期測值身體指數，若一段時間穩定就是痊癒。沈玉琳摯友潘若迪、黃鐙輝均開心為他報平安，期待對方早日回歸螢光幕。