▲王ADEN在演唱會風波後解釋他並沒有對女同學生氣，不過網友並不買單，繼續炎上的結果，讓他連丟掉台北、宜蘭的跨年演出。（圖／翻攝自王ADEN Threads@adenwang_）

▲陳沂（如圖）覺得王ADEN被炎上是自己活該，但沒有罪大惡極到需要被踢出跨年晚會的演出。（圖／摘自陳沂FB）

歌手王ADEN因校園演唱時被女學生衝上台熱舞打斷，立刻臉色一變還蹲下來，讓現場氣氛超尷尬。而女學生事後道歉，他則發了影片被網友懷疑有意嘲諷對方甚至是帶風向讓女生被霸凌，反而使他招來嚴重撻伐，還陸續遭台北、宜蘭跨年晚會踢出陣容。時常評論時事的網紅陳沂卻逆風發文道：「不是犯什麼天大的錯，也算因禍得福，本來不知道他是誰，現在大家都被迫知道了。」王ADEN的校園演出風波已在網路討論區燒了好幾天，近日台北、宜蘭跨年晚會都宣告取消他的表演，造成的殺傷力比預期要大很多。陳沂倒不認為這件事有那麼嚴重，就是偶像情緒控管不佳而已。可是很多不認識他的人，反而因此事去查他到底是何許人也，算是因禍得福。根據陳沂的看法，這事情沒有必要鬧到王ADEN無法參與原定的跨年表演，那就是「取消文化」作用下的結果，她覺得王ADEN情緒控管不佳也不是滔天大罪，弄到變成這樣，那個被老師鼓舞上台跳舞的女學生反而壓力最大，她才真的從頭到尾很無辜。對於王ADEN因此事被嚴厲批評，陳沂寫道：「處理態度很糟糕，活該被炎上。我只是覺得不需要搞到跨年場抵制，沒有罪大惡極到這樣。還有考慮女學生，不要給她太大的壓力。」有網友諷刺寫道：「校園表演最精彩的橋段，竟然是表演者情緒失控的那一刻。不過這也已經能算是那個人的成名之作了吧？」陳沂則回應：「應該也是他演藝生涯最紅的時刻了吧？」稱大家「被迫知道王ADEN是誰」的陳沂，也去聽了一下他的歌，想法是：「就⋯⋯那樣，不懂。」自嘲可能老人跟不上時代，還活在周杰倫的時期，打趣稱以後〈青花瓷〉可能就是〈榕樹下〉一般的存在。她也提出蠻歐美方式的建議：「我反而覺得跨年別取消，直接邀請女學生一起去跳。」網友認為倒是不錯的做法，可惜情勢已難挽回。