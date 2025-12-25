我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，總統賴清德也支持，藍白兩黨提案彈劾賴清德；此外，憲法法庭宣告《憲法訴訟法》違憲，也引發爭議。國民黨立院黨團書記長羅智強說，本應是憲法守門人的大法官，居然在憲法法庭未達法定組成門檻下，違法做出判決，助賴清德鞏固皇權，全民必須積極奮起，一同抵抗綠色獨裁，護國護法護憲，不能讓行憲紀念日變成毀憲紀念日！國民黨立委羅智強指出，今天不僅是聖誕節，也是中華民國行憲78周年紀念日，時隔24年，行憲紀念日再次恢復為國定假日。他回顧歷史，抗戰勝利後，國民政府於民國35年11月12日召開制憲國民大會，台灣亦有18位制憲國大代表參加。制憲國大在12月25日三讀通過《中華民國憲法》，國民政府於翌年1月1日公布，並於同年12月25日正式實施。民國38年政府遷台後，憲法在台灣開啟了民主憲政的生機，民國39年蔣中正總統依憲法推動縣市長民選，實施地方自治。羅智強表示，行憲以來，從地方自治、解除戒嚴、開放黨禁、終止動員戡亂，到總統直選，民主的種子在台灣逐步生根茁壯。他指出，《中華民國憲法》的基石包括「法治國原則」與「民主國原則」，政府必須恪守依法行政、權力分立、少數服從多數，這是憲政運作的根本邏輯。然而，他批評民進黨執政後，透過各種手段侵蝕民主法治基礎，賴清德總統曲解憲法，行政院長以「不副署」手段對抗立法權，大法官亦在未達法定組成門檻下違法判決。羅智強強調，歷史經驗顯示，民主傾覆通常始於癱瘓國會與否定立法權。他指出，行憲78週年正值憲政存亡的關鍵時刻，呼籲全民積極奮起，抵抗威脅憲政的行為，護國、護法、護憲，並避免將行憲紀念日變成毀憲紀念日，以維護台灣民主與法治的根基。