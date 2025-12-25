為迎接聖誕佳節甚至是跨年檔期，多家餐飲業者都推出節慶外帶餐，像是火雞禮籃、爐烤美國牛肉等，搭配沙拉、配菜等菜色豐富，直接外帶一份，與親友在家過聖誕佳節更溫馨歡樂。《NOWNEWS》整理全台聖誕節外帶火雞等各式大餐，精選10家，最低是連鎖串燒店品牌「焦糖楓」的烤全雞，竟然只要249元。
📍台北喜來登大飯店
台北喜來登大飯店即日起至12月27日，推出
兩款感恩聖誕禮籃組，嫩香多汁的「爐烤美國牛肉溫馨組」嚴選2. 5公斤頂級安格斯肋眼牛肉，以低溫慢烤鎖住肉汁。經典不敗的「 香烤火雞繽紛共享組」肉質細嫩飽滿，外皮烘烤至酥脆。每款組合皆搭配松露培根炒洋芋、 龍蝦起司通心麵、義式香料時蔬以及杏仁奶油派等豐富配餐。感恩聖誕禮 籃每組售價5,990元起，可透過飯店官網訂購平台或飯店1樓T he Deli預訂。
📍台北晶華酒店
台北晶華酒店即日起至12月28日，推出一系列感恩節熟食禮籃與應景甜點，包含全台唯一的皇家爐烤火鴨雞，訂價9880元，重約7公斤。
晶華酒店表示，熟食禮籃還包含爐烤美國頂級肋眼牛排、冠軍熱銷的威靈頓牛排等，還有超霸氣的經典戰斧牛排。點心房更有經典南瓜派、美式胡桃派等甜品。禮籃可於晶華酒店一樓的RegentGiftShop預訂與取貨。訂購專線02-2521-5000轉3152，亦可點此線上訂購。
📍台北花園大酒店
台北花園大酒店表示，即日起至12月
31日止，推出感恩聖誕火雞禮籃，每籃售價3999元。 禮籃內含重達5公斤的美式風味爐烤火雞、爐烤蔬菜、 香濃火雞原汁沾醬、莓果起司派，以及精選紅酒一瓶。
感恩聖誕火雞禮籃由主廚團隊嚴選重達約5公斤的火雞，
融合經典美式風味，以頂級海鹽、匈牙利紅椒粉、 百里香及迷迭香等多款香料醃製，經過24小時的醃製和揉捏技法， 讓香氣充分滲透、肉質更顯鮮嫩。再填入新鮮西芹、紅蘿蔔與洋蔥， 利用蔬菜的天然水分突顯火雞原汁原味，經長時間低溫烘烤， 外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁。
📍台北君品酒店
感恩與聖誕的溫馨季節即將來臨，台北君品酒店以「中西融合」
為靈感，推出兩款節慶外帶「感恩火雞禮籃」，售價分別為「 經典火雞禮籃」4880元及「君品義式火雞禮籃」5880元 ，即日起至12月28日開放預訂。
兩款禮籃皆以君品酒店獨創的「義式八寶火雞」為主角，
結合西式火雞烘烤工法與中式風味內餡， 演繹出前所未有的節慶新滋味。主廚嚴選重達六公斤的頂級火雞， 經兩日風乾熟成，讓肉質緊實入味；再以柳橙汁、蜂蜜、 柳橙皮與李斯特醬調製的醬汁，低溫烘烤約一個半小時。 出爐後外皮金黃酥脆、油亮誘人，肉質柔嫩多汁。
📍台中日月千禧
台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館至12月25日止，推出應景的「感恩耶誕火雞禮籃」外帶，火雞禮籃內含重達6公斤的爐烤香料火雞、原味肉汁，搭配小紅莓醬汁及法式長棍麵包2個，每組4280元(可供6-8位享用)。訂購及洽詢專線：04-3705-6099極炙牛排館 24F The Prime – Grill & Lounge。
📍誠品行旅
誠品行旅今年耶誕節與歲末企劃，以「靜謐耶誕｜冬光低語」為核心概念，The Lounge 大廳書坊亦於歲末推出期間限定甜點與烘焙選品。由點心坊手工製作的潘娜朵妮與聖誕水果磅蛋糕為本季亮點；酥香的核桃雪球、黑糖義式脆餅、花圈抹茶餅乾、榛果杏仁餅乾則適合作為交換禮或與親友共享。此外，包括經典的史多倫與紅豆法國起司魔杖等多款人氣品項也同步販售。
📍台南晶英酒店
台南晶英酒店攜手來自日本東京代官山的人氣甜點Dolce Tacubo推出限時聯名聖誕甜點禮盒，於12月31日前限量推出3款餅乾禮盒，包含：耶誕沙布列甜饗禮盒，定價780元，內含經典香草與香濃巧克力沙布列各10入，酥香入口、甜而不膩。
耶誕手作沙布列禮盒定價980元，精選6款鹹香風味，每款5入，共30入，融合職人細膩手作工藝，大人系甜點的最佳選擇。口味包含鹹香杜卡、奶油迷迭香、香濃起司、巧克力荳蔻、楓糖核桃與茉莉馬告。
📍瀚寓酒店
瀚寓酒店以中西合璧的節慶創意，
即日起至12月30日止推出「感恩聖誕脆皮雞禮籃」， 讓金黃酥脆、蒜香濃郁的「紅樓蒜香脆皮雞」取代傳統火雞， 成為餐桌新主角。禮籃搭配手工酥皮披薩、酪梨燻鮭魚沙拉、 西式爐烤鮮蔬、可頌小麵包、桃醉啤酒等，以豐盛卻不繁瑣的組合， 讓節慶氛圍在家中也能輕鬆展開。外帶禮籃售價2980元， 即日起開放預訂。
📍PASTAIO
人氣義大利餐廳「PASTAIO」即日起至12月31日，獻上最適合聚會享用的「聖誕分享餐」，可內用也可外帶。包含豪邁肉食必饗「爐烤牛排佐濃縮肉汁」(5288元)搭配菠菜起司
泥、馬鈴薯泥、迷你鐵鍋鬆餅及聖誕糖果餃；經典溫馨必備「烤全雞佐櫻桃醬」(2988元)搭配油封馬鈴薯、 菠菜起司泥、迷你鐵鍋鬆餅及手工聖誕糖果餃。訂購聖誕分享餐另贈總價值1460元的「精選葡萄酒」一瓶及「 檸檬提拉米蘇」一盒。
除了分享餐外，另推出「聖誕獨享餐」（880元），含爐烤牛排7盎司
、聖誕糖果餃、菠菜起司泥、馬鈴薯泥，美味相隨不孤單， 一人獨享最滿足。聖誕分享餐及獨享餐於PASTAIO光復、 內湖、新店、林口四店供應， 高雄店僅供應烤全雞分享餐及聖誕獨享餐。
📍焦糖楓
針對聖誕節檔期，焦糖楓推出「噴香火烤雞」，整隻烤雞感恩價249元，預估只賣到今（25）日，各分店限量推出。強調價格親民，但製作工法極致講究。雞隻先以特製漢方食譜搭配淡雅回甘醬油24小時醃製入味，隔日送入蒸烤箱進行「高溫蒸烤」，瞬間鎖住雞肉鮮甜湯汁後立即真空包裝，將美味封存配送至各門市。
消費者點餐後，門市人員會先進行熟成覆熱，喚醒雞肉的軟嫩口感，最後送上紅外線烤爐進行關鍵的「精準炙燒」，讓雞皮在烈火下轉化為金黃酥脆的琥珀色糖衣。繁複的「先蒸後烤」，讓外皮卡滋酥脆、內裡肉汁滿溢。
買烤雞還送「感恩回饋金50元」限下次消費使用，單筆訂單限用一張。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北喜來登大飯店即日起至12月27日，推出
台北晶華酒店即日起至12月28日，推出一系列感恩節熟食禮籃與應景甜點，包含全台唯一的皇家爐烤火鴨雞，訂價9880元，重約7公斤。
晶華酒店表示，熟食禮籃還包含爐烤美國頂級肋眼牛排、冠軍熱銷的威靈頓牛排等，還有超霸氣的經典戰斧牛排。點心房更有經典南瓜派、美式胡桃派等甜品。禮籃可於晶華酒店一樓的RegentGiftShop預訂與取貨。訂購專線02-2521-5000轉3152，亦可點此線上訂購。
📍台北花園大酒店
台北花園大酒店表示，即日起至12月
感恩聖誕火雞禮籃由主廚團隊嚴選重達約5公斤的火雞，
感恩與聖誕的溫馨季節即將來臨，台北君品酒店以「中西融合」
兩款禮籃皆以君品酒店獨創的「義式八寶火雞」為主角，
台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館至12月25日止，推出應景的「感恩耶誕火雞禮籃」外帶，火雞禮籃內含重達6公斤的爐烤香料火雞、原味肉汁，搭配小紅莓醬汁及法式長棍麵包2個，每組4280元(可供6-8位享用)。訂購及洽詢專線：04-3705-6099極炙牛排館 24F The Prime – Grill & Lounge。
📍誠品行旅
誠品行旅今年耶誕節與歲末企劃，以「靜謐耶誕｜冬光低語」為核心概念，The Lounge 大廳書坊亦於歲末推出期間限定甜點與烘焙選品。由點心坊手工製作的潘娜朵妮與聖誕水果磅蛋糕為本季亮點；酥香的核桃雪球、黑糖義式脆餅、花圈抹茶餅乾、榛果杏仁餅乾則適合作為交換禮或與親友共享。此外，包括經典的史多倫與紅豆法國起司魔杖等多款人氣品項也同步販售。
台南晶英酒店攜手來自日本東京代官山的人氣甜點Dolce Tacubo推出限時聯名聖誕甜點禮盒，於12月31日前限量推出3款餅乾禮盒，包含：耶誕沙布列甜饗禮盒，定價780元，內含經典香草與香濃巧克力沙布列各10入，酥香入口、甜而不膩。
耶誕手作沙布列禮盒定價980元，精選6款鹹香風味，每款5入，共30入，融合職人細膩手作工藝，大人系甜點的最佳選擇。口味包含鹹香杜卡、奶油迷迭香、香濃起司、巧克力荳蔻、楓糖核桃與茉莉馬告。
瀚寓酒店以中西合璧的節慶創意，
人氣義大利餐廳「PASTAIO」即日起至12月31日，獻上最適合聚會享用的「聖誕分享餐」，可內用也可外帶。包含豪邁肉食必饗「爐烤牛排佐濃縮肉汁」(5288元)搭配菠菜起司
除了分享餐外，另推出「聖誕獨享餐」（880元），含爐烤牛排7盎司
針對聖誕節檔期，焦糖楓推出「噴香火烤雞」，整隻烤雞感恩價249元，預估只賣到今（25）日，各分店限量推出。強調價格親民，但製作工法極致講究。雞隻先以特製漢方食譜搭配淡雅回甘醬油24小時醃製入味，隔日送入蒸烤箱進行「高溫蒸烤」，瞬間鎖住雞肉鮮甜湯汁後立即真空包裝，將美味封存配送至各門市。
消費者點餐後，門市人員會先進行熟成覆熱，喚醒雞肉的軟嫩口感，最後送上紅外線烤爐進行關鍵的「精準炙燒」，讓雞皮在烈火下轉化為金黃酥脆的琥珀色糖衣。繁複的「先蒸後烤」，讓外皮卡滋酥脆、內裡肉汁滿溢。
買烤雞還送「感恩回饋金50元」限下次消費使用，單筆訂單限用一張。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！