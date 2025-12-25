我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬東石（左）跟GD站在一起，很像保鑣保護明星。（圖／IG@donlee）

馬東石合體GD過聖誕節 粉絲看傻眼

今天（25）日是一年一度的聖誕節，南韓最壯代表馬東石突然丟出一顆超猛聖誕驚喜，直接跟天王G-Dragon（GD）合體賣萌，2人化身聖誕老人登場、還一起打拳，畫面一曝光就讓人瞬間看傻懷疑，這組合到底是怎麼湊在一起的，「真的活久了什麼都看得到欸」。馬東石在社群上一次公開多張照片與影片，簡單寫下「Merry Christmas with GD 🎄🎅🏻」，還順手標記對方帳號，畫面中2人戴著聖誕帽同框，完全沒有任何包袱，反差感拉滿，讓粉絲一秒陷入混亂又幸福的狀態。更犯規的是，GD還學起馬東石的招牌打拳動作，一邊比動作一邊搖聖誕帽，整個人幼稚到不行，也可愛到不合理，讓站在旁邊的馬東石笑開懷，彷彿大型保鑣帶著小精靈過節的即視感。貼文一出立刻引爆留言區，粉絲瘋狂洗版「這關係是什麼啦？怎麼可以這麼可愛」、「可愛的孩子旁邊又一個可愛的孩子？？？」、「真的活久了什麼都看得到欸」，短時間內瀏覽數直接突破20萬，話題熱度一路往上衝，這份聖誕禮物顯然大家收得非常滿意。