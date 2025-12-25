我是廣告 請繼續往下閱讀

在美國拋出「川普帳戶」要成立兒童儲蓄投資帳戶後，我國在野及執政黨立委都拋出類似想法，一邊要成立帳戶、一邊則是成立ETF，希望在成年前就可以透過投資收益、擴大資本。曾任淡江大學產業經濟系教授、財經專家莊孟翰表示，除了傳統儲蓄外，家長在規劃子女長期資產時，常見且穩健的投資標的有四大項，分別為保險、信託、黃金存摺及房地產。美國「又大又美法」法案，讓總統川普拋出「川普帳戶」，給近3年出生新生兒，千元美元投資金用在ETF，並且在18歲後才能提領。我國國民黨及民眾黨推出「台灣未來帳戶」，政府提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，雇主跟家長也可提撥並提供減稅等優惠。而民進黨立委郭國文則有「轉大人ETF」，10歲前政府和家長各出1200元投資ETF。政策上路前，家長若想替未成年子女準備，可考慮以下較為穩健的四種理財方式。莊孟翰指出，第一是「保險」，最普遍的理財方式之一，許多家長透過保險商品資金強迫儲蓄，不只適用在小朋友，不少長者也會找適合自己情況的保單，替未來規劃。第二也是很常見的選項，「信託」，不論是未來替孩子規劃的基本生活或教育需求。再者是避險、保值的「黃金存摺」。莊孟翰說，黃金今年金價不斷創新高，表現搶眼，今年獲益不錯。最後是「不動產」，他說，近期在少子化、高齡化社會趨勢下，小坪數房產銷售不錯；不少人買房是會多買一戶，未來給子女居住，或是轉作「以房養老」。莊孟翰也說，家長的教育規劃也帶動房地產市場局勢，明星私校周邊，會因孩子就學需求，而帶動房地產價格。另外，資產較豐厚的階層除了考量資產增值，也會考量國內政治與經濟環境變化的心理，會透過資產多元佈局為下一代鋪路。我國目前僅有衛福部推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，是為幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金，為政府跟家長「1:1提撥」。目前有3萬8,892名孩子開戶，開戶率大約66%，累計存款超過32億元。衛福部表示，藍白兩黨的方案初期經費就超過1,185億元，若未來12年經費約需4030億元，加上「財劃法」修法後，中央明年總預算得舉債近3,000億元，必須謹慎衡酌。對於朝野各界提出的兒少帳戶建議，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，為民生議題努力。