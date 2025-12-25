我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨發言人張彤。（圖／翻攝自victoria199443＠Threads)

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）日二度合體，共同開記者會宣布將提案推動設立「台灣未來帳戶」（Taiwan Future Account，TFA,），由國家以制度化方式支持育兒家庭。民眾黨發言人張彤在引言時，先是說「我一個20出頭的女生」，隨後又馬上改口「30出頭」，馬上引發台下哄堂大笑。黃國昌在會議結束後也忍不住吐槽張彤，「你連20幾歲都講得出來！」國民黨與民眾黨今日聯合在張榮發文教基金會舉辦「救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」分別由國民黨發言人牛煦庭、張彤擔任介紹來賓的引言人。在牛煦庭說完後，輪到張彤引言，她說「民進黨執政10年來，這個問題一樣是懸而不決的，從他們2017年的時候砸下了將近8億要創立這個少子化辦公室，不過現在的台灣是怎麼樣？我們的出生率已經是全球墊底了，」台下來賓聽聞後馬上哄堂大笑。張彤還說，「對於這個未來。我結婚之後，我當然也是想要生養小朋友，想要生也想要養，可是這個問題就是在現在低薪」。之後張彤還看著黃國昌說，「然後，在低薪、高房價狀況下擔心自己養不起，看起我老闆暫時也沒有要幫我加薪的意思。」黃國昌在會議結束後先是向出席的國民黨立委吳宗憲、藍營智庫成員感謝致意，但隨後也忍不住向張彤吐槽，「你連20幾歲都講得出來！」張彤畢業於文化大學新聞系，曾擔任台視社會組與黨政組記者，並擔任主播。2024年12月轉任民眾黨發言人，亮麗外型引發熱議，新聞回應也經常以犀利話語直球對決，近期更開設自媒體新節目《彤學會》以輕鬆的角度暢談台灣政治大小事。