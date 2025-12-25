我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲、陳亭妃政見會交鋒也將在本週六晚間登場，今（25）日《匯流新聞》公布最新民調，結果顯示陳亭妃支持度42.7％領先林俊憲33％，此外陳亭妃以57.1％勝過謝龍介18.5％，而林俊憲則是51.6％領先謝龍介28.5％，無論是誰出線都狠甩謝龍介。本次調查時間為本月22、23日，完成1074有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。《匯流新聞》公布最新民調，藍綠市長參選人知名度中，分別為陳亭妃64％、林俊憲63.2％與謝龍介39.2％；陳亭妃與林俊憲支持度方面，結果為陳亭妃42.7％領先林俊憲33％，陳亭妃支持者為男性、教育程度大學，政黨傾向為國民黨、民眾黨比例較高。林俊憲支持者則是以女性、教育程度國中，政黨傾向為民進黨比例較高。而陳亭妃與謝龍介支持度部分，陳亭妃以57.1％領先謝龍介18.5％，24.4%無法選出任一參選人；在林俊憲與謝龍介支持度上，51.6%支持林俊憲、28.5%支持謝龍介，19.9%無法選出任一參選人。最後則是台南市長黃偉哲滿意度，57.8%表示滿意、27.5%不滿意、14.7%無明確意見；在本次民調政黨傾向方面，為民進黨47.8% 、國民黨12.1%、民眾黨8.9%、時代力量2.5%、台灣基進1.2%。本次民調調查對象為戶籍於台南市內，且年滿20歲的一般民眾， 透過市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查，由《匯流新聞網》民調中心執行，時間為本月22、23日晚間6時至9時30分，共完成1074有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。