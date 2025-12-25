我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LISA頭髮、服裝都是蝴蝶結造型，儀式感滿滿，（圖／IG@lalalalisa_m）

LISA、JISOO化身聖誕女郎 祝粉絲聖誕快樂

▲JISOO（如圖）也穿上粉色系服裝、戴上聖誕帽祝大家聖誕節快樂。（圖／IG@lalalalisa_m、sooyaaa__）

聖誕節到來，南韓女天團BLACKPINK成員LISA與JISOO也沒缺席，雙雙化身「粉紅女郎」送上節日祝福，用各自的風格陪粉絲過節，秀大長腿的性感、綁蝴蝶結的可愛造型都有，引爆各國百萬粉絲湧入貼文按讚。LISA率先在社群放上多張照片，寫下「Happy Holidays from me to you ❄️🎀」，不只如此，她還貼心用英文、泰文雙語向全球粉絲送上聖誕祝福，照片中整體色調偏粉，氛圍又甜又辣；相較之下，JISOO走的是可愛清新路線，戴著聖誕帽、綁上蝴蝶結，一連放出多張照片，配文簡單寫下「H A P P Y H O L I D A Y.」，甜度爆表。2人的貼文一曝光，按讚數立刻狂飆，雙雙突破200萬讚，留言區更是直接變成世界語言大亂鬥，各地粉絲用韓文、日文、英文輪番送上祝福，「我的公主聖誕快樂」、「Merry Christmas」、「愛你」刷滿整排，聖誕節氛圍滿滿。LISA與JISOO同為BLACKPINK成員，今年7月正式合體展開世界巡迴，10月更來到高雄世運主場館一口氣舉辦2場演唱會，吸引約11萬人朝聖，直接刷新南韓女團來台開唱最高人次紀錄，氣勢完全國際級。值得一提的是，BLACKPINK新歌已經錄製完成，接下來將以全新作品回歸歌壇，消息一出也讓粉絲期待破表，倒數女王們再度回歸舞台的那一刻。