▲Jennie的舞台新造型曝光，美瘋許多粉絲。（圖／＠jennierubyjane IG）

▲2026年金唱片出席名單總計18組，1月10日在台北大巨蛋舉辦。（圖／IG@golden_disc）

世界級女團BLACKPINK的巡迴演唱會《Deadline》如火如荼進行中，而成員們在演出中所穿的衣服時常會成為粉絲討論的重點，有著「人間香奈兒」稱呼的Jennie，在菲律賓演唱會中穿上了一套紅黑色系的馬甲洋裝，超美新造型美瘋許多粉絲。Jennie日前在菲律賓演唱會上換上了全新舞台造型，她在SOLO舞台時穿著一身紅黑色系的馬甲洋裝現身，火辣又不失優雅超襯托Jennie的氣質，一曝光瞬間成為粉絲的討論焦點。根據了解，Jennie身著黑紅馬甲洋裝是香港設計師雲惟俊（Robert Wun）的創作，上半身採馬甲貼身設計、下身則是不對稱的百褶裙，展現出像火焰灼燒過的特殊效果，讓許多粉絲看到照片紛紛表示，「這就是行走的紅寶石」、「太符合專輯《RUBY》的名字了」、「超級漂亮，根本就是Jennie的形象。」BLACKPINK今年十月才來到高雄世運，睽違近3年再次在台灣開唱，十萬張門票開賣後瞬間秒殺，吸引許多粉絲前往朝聖，感受只屬於BLACKPINK的獨特音樂魅力。而Jennie也受邀出席明年1月10日在台北大巨蛋舉辦的「第40屆金唱片獎」，預計為現場粉絲帶來精彩的表演，其他出席嘉賓還有ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ共18組，門票將於12月13日在ibon系統實名制開賣，有興趣的粉絲千萬別錯過。