天后蔡依林（Jolin）年底將在台北大巨蛋舉行《PLEASURE世界巡迴演唱會》，這是蔡依林首度攻上大巨蛋，對她與歌迷來說都意義重大，舞台搭建工程更是重中之重。10年前蔡依林原先要在中國廣西體育中心舉行《PLAY世界巡迴演唱會》，當時就因燈架倒塌，造成嚴重事故，導致1死13傷悲劇。演唱會因此被迫取消，蔡依林當時也心碎地說：「內心十分難受」。

舞台搭建發生工安意外　慘釀1死13傷

回顧這起意外事件，發生在2015年10月29日，當天下午5點多，工人在搭建舞台時，巨型鋼筋燈架突然倒塌，許多工人來不及逃開，不幸受傷，現場亂成一團。最後救護人員到場時發現，1名工人死亡，另有13人受傷送醫。

▲舞台搭建發生工安意外　慘釀1死13傷（圖／微博＠廣西電台私家車930）
▲舞台燈架倒塌，現場鋼筋錯位，亂成一團。（圖／微博＠廣西電台私家車930）
演唱會被迫取消　蔡依林心碎發文

消息傳回台灣後，蔡依林也相當錯愕，她原先預計要在30日抵達當地進行彩排，舞台當時也已經快要搭完，結果卻因施工意外造成傷亡。蔡依林第一時間在微博發文，心痛地說：「知道事故消息，內心十分難受，一起為傷亡的工作人員祈禱！God bless（上帝保佑）！」

由於事發突然，現場也有許多設備損壞，蔡依林團隊與當地主辦單位在經過溝通與協商後，最後決定取消原定要在10月31日舉行的演唱會，並開放歌迷退票；這起事故也成了蔡依林巡演史上最嚴重的工安意外。

▲演唱會被迫取消　蔡依林心碎發文（圖／微博＠蔡依林）
▲蔡依林得知這起意外後，當晚就在微博心碎發文。（圖／微博＠蔡依林）
蔡依林大巨蛋演唱會即將登場　9萬張票被搶空

而年底即將在大巨蛋舉行的蔡依林《PLEASURE世界巡迴演唱會》，共計賣出9萬張門票，舞台成本蔡依林團隊目前並未公開，但她2019年在小巨蛋舉行5場巡演時，斥資新台幣2億4600萬元，打破小巨蛋演唱會的歷史成本紀錄。這次換攻大巨蛋，蔡依林勢必也會砸下重本，帶給粉絲最頂尖的視覺饗宴。

▲蔡依林（如圖）在年底大巨蛋演唱會之前，送上聖誕節禮物，宣布「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」快閃店，將於12月27日登場，包含1展場和3個購買周邊商品的地點，《NOWNEWS今日新聞》特別整理怎麼買、怎麼看攻略。（圖／凌時差音樂提供）
▲蔡依林（如圖）目前正為大巨蛋演唱會密集彩排中。（圖／凌時差音樂提供）

