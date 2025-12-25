我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨昨（24）日正式徵召立委柯志恩參選高雄市長，綠營方面則進入初選白熱化階段，目前共有賴瑞隆、邱議瑩、許智傑與林岱樺4名立委角逐提名，相關初選民調預計將於明年1月12日至17日展開。前立委郭正亮分析指出，目前真正呈現拉鋸態勢的，其實是賴瑞隆與邱議瑩，兩人民調幾乎不相上下。郭正亮24日於政論節目《綠也掀桌》中談及高雄市長選戰表示，賴瑞隆與邱議瑩的確是正面對決，「兩個人真的是在PK，而且數字非常接近」。不過，他認為身兼民進黨主席的總統賴清德不太可能出手介入初選，或許他心裡會想「那就算了」，而且邱議瑩對賴清德也沒有仇。至於其他人選，郭正亮直言，林岱樺並非主要競爭者，現階段民調表現偏低，加上先前又被爆出寺廟捐款相關爭議，聲勢明顯受挫。主持人李珮瑄進一步追問，寺廟捐款是否比賴瑞隆兒涉霸凌事件更過分？郭正亮則回應表示，無論如何，林岱樺的民調已經滑落至第4名，落後幅度約10個百分點，幾乎等同出局，他判斷，林岱樺最終恐怕會選擇妥協。郭正亮進一步點名，林岱樺與投入台南市長選戰的綠委陳亭妃，若真的被「硬做掉」，面對的將是殘酷選擇，「是要被法辦，還是繼續當立委？」他直言，兩人若在2028年再戰立委，幾乎篤定當選，因此屆時黨內勢必會有人出面私下勸說。談到台南市長選情，郭正亮指出，綠委林俊憲已經「殺到見骨」，甚至公開指控對手獲得國民黨支持，但目前各項民調仍顯示陳亭妃穩居領先，優勢超過10個百分點。郭正亮認為，賴清德不太可能親自下場為台南選戰輔選，因為一旦介入卻輸了，場面會非常難看。不過，他強調，賴清德仍可能在檯面下「暗自發功」，明年1月有得看了；相較之下，他直言重點在台南，高雄就算了。