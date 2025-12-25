我是廣告 請繼續往下閱讀

我國國民黨及民眾黨推出「台灣未來帳戶」，政府提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，雇主跟家長也可提撥並提供減稅等優惠。而民進黨立委郭國文則有「轉大人ETF」，10歲前政府和家長各出1200元投資ETF。衛福部指出，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但讓資源優先用在最需要幫助的家庭。衛福部分別針對藍白以及民進黨提案表態。對國民黨和民眾黨提出，政府一次性提供12歲以下兒童，每人5萬元種子基金的構想，以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1,185億元；若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億，合計經費約需4030億元。衛福部指出，加上「財劃法」修法後，中央政府明年總預算就需要舉債近3,000億元，相關的財源安排和後續的財政影響，都不能不謹慎衡酌。在野黨提案沒有針對不同家庭的經濟狀況做差異化設計，政府資源有限，應該優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神，強調「需要更全面審慎評估」。另，民進黨立委沈發惠以及郭國文，10月31日在立法院院會質詢行政院院長卓榮泰時，也提出「全民兒童帳戶」的相關構想；11月28日立委張雅琳質詢時，也有相關倡議，都是希望透過制度設計，給孩子和家庭一個比較長期、穩定的支持。另有立委提出「轉大人ETF」的想法，建議政府跟家長在孩子成長過程中一起投入，用長期投資的方式，幫孩子累積成年後的基本資產。衛福部表示，面對少子女化所帶來的結構性挑戰，政策關鍵更在於「資源怎麼用、先照顧誰」。未來將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境。對於朝野各界提出的兒少帳戶建議，樂見跨黨派用更全面審慎的角度，共同為民生議題努力，但更期盼能夠加速預算審查，讓資源優先用在最需要幫助的家庭，以確保政策實質效益。衛福部2017年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要是幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金；由政府跟家長「1:1提撥」。到今年11月為止，已經有3萬8,892名孩子開戶，開戶率大約66%，累計存款超過32億元。