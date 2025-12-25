我是廣告 請繼續往下閱讀

▲活動交通圖卡。（圖／高市府觀光局提供）

高市府觀光局將於12/28下午1點到7點在興達港觀光漁市前舉辦「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」，邀請連續3年獲得米其林一星餐廳「HAILI」主廚康仁維，現場示範烏魚料理；還有30攤海線特色美食以及實力歌手演出，活動當天「高雄市茄萣區興達港觀光漁市」也推出限量烏魚子特賣會。觀光局長高閔琳表示，為推廣北高海線觀光，繼「海線潮旅行」後，今年首次於興達港辦理「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」。因冬至前後正是品嘗烏金的最佳時機，特別邀請星級主廚康仁維現場示範烏魚創意料理，還可以在觀光漁市購買優質伴手禮，順遊海線景點，共同推廣茄萣觀光特色。觀光局說明，此次活動邀請歌聲與音色神似江蕙的台語歌手陳思安、來自高雄的嘻哈歌手方立維及曲風多元的林宗興進行演出；另外還有海洋委員會海洋保育署鯨豚觀察員張景昱在活動現場分享茄萣烏金與漁村文化相關知識。興達港觀光漁市推出限量150組烏魚子特賣，並提供一台斤魚丸600份免費大方送。觀光局提醒，活動當日興達港觀光漁市北側大發路將實施封路管制，活動特別規劃接駁車，從「大湖火車站」往返活動會場，建議遊客多加利用大眾運輸或搭乘接駁車方式前往，共同落實低碳旅遊。更多資訊請上「高雄旅遊網」、FB粉專及IG查詢。