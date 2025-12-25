我是廣告 請繼續往下閱讀

▲61歲的夏靖庭（左1）登上《最強的身體》，跑步、扛沙包等激烈競賽全都來。（圖／好看娛樂提供）

夏靖庭消失演藝圈！61歲近況驚人

▲▼夏靖庭（上圖右）證明薑是老的辣，全場熱血沸騰。（圖／翻攝自夏靖庭IG）

▲夏靖庭（如圖）走出毒癮陰霾，狀態及身心都恢復許多。（圖／翻攝夏靖庭臉書）

61歲藝人夏靖庭表演功力了得，於影視圈打滾多年，深受許多觀眾喜愛，近年來他作品稍許減少，平時多以社群動態分享近況，日前夏靖庭罕見跨出舒適圈，參與運動實境節目《最強的身體》，與李興文、游安順、侯昌明、何豪傑等共組「55+男單組」，跑步、扛沙包等激烈競賽全都來，讓人看到他硬朗的身體現況，揮別過去染毒20年的暴瘦憔悴樣貌，相當欣慰。《最強的身體》本週日將播出最新一集，夏靖庭與李興文、游安順、侯昌明、何豪傑等人自信參賽，身為全場年紀最長的夏靖庭，一上場就成為焦點，沒想到下秒他仍以驚人體能讓主播蔡尚樺、徐展元驚呼連連，見狀直誇：「夏靖庭要證明薑是老的辣！」現場沸騰。游安順則笑稱被好友李興文「洗腦」才答應參賽，更放話若對方跑在自己前面「就完蛋了」。侯昌明則因老婆成功完賽，壓力瞬間爆表，直言這一關「面子絕對不能輸！」何豪傑也透露受到曾參賽的兒子激勵，決定親自下場挑戰自我，大大展現健壯力、man味十足。對於夏靖庭來說，一切非常不容易，因為他年少時期誤入歧途，在1989年至1996年曾因持有槍械及改造槍械、吸食安非他命等罪名被判刑，1996年5月假釋出獄，2007年又因為吸食安非他命受戒治處分，「我吸了20年，沒人看得出來，我隱藏得很好，最清楚是我媽媽，我也一直撒謊，騙她無數次，但我媽從來沒放棄我。」今年4月，夏靖庭重提這段過往，並分享當時回家看到的情景，「我才進去一年，進去時我媽是黑髮，出來她變白髮，我才醒悟。我是一個更生人，我接受我的過去，只要現在重新來過，可以創造未來的自己。」如今夏靖庭登上實境節目《最強的身體》挑戰自我，讓人看到他重獲新生、找回強健身體的模樣，相當鼓舞人心。