我是廣告 請繼續往下閱讀

今（25）日是新北國三生割頸案發生兩週年，為保護多數學生的生命安全及「受教權」，國民黨立委葉元之提出「安心上學」專法，正式名稱為《國民轉介教育條例》，主張將可能危害師生生命安全、經評估必須轉換學習環境的「小霸王」，強制轉介到加強輔導資源的學校，讓原校師生得到喘息空間。2023年12月25日，新北市土城區的學校發生一起割喉案，一位郭姓國三生為了乾妹林姓女生，持彈簧刀朝隔壁班的楊姓國三生連刺10刀，造成楊生死亡。該案本月23日二審宣判，高院改判郭男有期徒刑12年、林女有期徒刑11年，全案仍可上訴。不過一位法官在庭上竟問被害者家屬：「能否有機會讓他們來孝順你們？」被害者家屬批判決太輕，「他們出獄後不要來報復，就已經是萬幸了！」師大教育學博士畢業的葉元之指出，這幾年學生毆打老師、傷害同學的事件層出不窮，老師逐漸喪失管教權，遇到問題學生根本無法管，也不敢管。有些校園小霸王，就算被記超過10支大過也不能退學，甚至還「以大過次數多為榮」，即便是「小霸王」願意轉學，也是造成另一個學校的問題。葉元之表示，「小霸王」們在原校不想讀書，也侵害其他同學的受教權，甚至造成其他師生及家長恐慌。現行機制下，即便學生有嚴重攻擊行為，學校仍須將其保留於原班級，造成受害師生必須與加害者共處一室的荒謬現象。葉元之提出的《國民轉介教育條例》明定，針對攜帶危險器械、長期嚴重霸凌或對師生施暴且輔導無效的學生，經專家會議評估應轉換學習環境者，應強制進入「轉介教育學校」受教育。「轉介教育學校不是拋棄這些孩子，而是給他們更適合的教育環境」。葉元之表示，在草案的規劃中，「轉介教育學校」由中央主管機關編列預算，在各縣市至少設立一所，不僅讓這些「小霸王」繼續接受正常教育，並配置心理師、社工師及生活輔導員等專業人力，加強輔導資源，用更多心力來照顧這些需要幫助的孩子。葉元之認為，教育部可以跟民間團體合作，設立「轉介教育學校」。民間有許多對教育有崇高理念的團體，例如人本基金會，主張「沒有教不會的學生，只有不會教的老師」，既然如此，希望政府委託這些團體，辦學設立「轉介教育學校」，讓「小霸王」們得到更好的教育。葉元之強調，《國民轉介教育條例》是補足校園安全網的關鍵拼圖，不能再讓「校園小霸王」成為沒人敢管的死角，教育部應正視第一線師生的恐懼，儘速推動立法，落實對多數學生受教權的保障。