民眾快點儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，12月26日（五）在台中市、台南市、嘉義縣、雲林縣、屏東縣、台東縣等6縣市，部分地區將實施停水作業，原因包含汰換管線工程、工程水量計埋設作業等，停水時間最長達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣縣市12月26日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎ 台中市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月26日上午8時30分至下午17時（8小時30分）
停水原因：辦理南區南平路等汰換管線工程路口制水閥更新及沿線用戶改接停水，雨天不施工。
📍影響區域
南區：南和里、平和里、福平里、福興里、福順里。
🕦停水時間：12月26日上午9時至下午16時（7小時）
停水原因：辦理自立、自強路段汰換管線工程。
📍影響區域：沙鹿區三鹿里、龍井區山腳里。
🕦停水時間：12月26日上午8時30分至下午16時（7小時30分）
停水原因：辦理東區十甲北街周邊汰換管線工程，東英路東英十六街及東英十五街制水閥更新，採當日階段性改接停水（非整日停水）。
📍影響區域
東區：三賢東街、三賢街、十勇街、十甲東一街、十甲東二街、東英十五街、東英十六街。
🕦停水時間：12月26日上午8時30分至下午17時（8小時30分）
停水原因：辦理西屯區櫻花路等汰換管線工程、路口制水閥更新及沿線用戶改接停水。
📍影響區域
西屯區：大河里、惠來里、逢福里。
◼︎ 雲林縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月26日上午8時至下午18時（10小時）
停水原因：辦理西螺鎮建興路段汰換管線工程。
📍影響區域
西螺鎮：中正路、光復西路、建興路、番社街、自強街。
◼︎ 嘉義縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月26日上午8時至下午17時（9小時）
停水原因：辦理嘉縣大林鎮中興路等汰換管線工程。
📍影響區域
大林鎮：中林路、光彩街、民族路、育英街、莊敬街。
🕦停水時間：12月26日上午8時至下午17時（9小時）
停水原因：嘉縣民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工。
📍影響區域：嘉義縣民雄鄉豐收村好收58號至72之22號範圍巷弄。
◼︎ 台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月26日上午8時至下午17時（9小時）
停水原因：楠西區東西煙汰換管線工程斷管停水。
📍影響區域：台南市楠西區東西煙。
◼︎ 屏東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月26日上午9時至下午17時（8小時）
停水原因：小區工程水量計埋設作業。
📍影響區域
潮州鎮：仁德街、和祥街、和順街、延平路、潮州西外環線。
◼︎ 台東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月26日上午9時至下午16時（7小時）
停水原因：辦理台東系統中興路四、五段等巷道汰換管線工程。
📍影響區域：台東市中興路五段。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
我是廣告 請繼續往下閱讀
🕦停水時間：12月26日上午8時30分至下午17時（8小時30分）
停水原因：辦理南區南平路等汰換管線工程路口制水閥更新及沿線用戶改接停水，雨天不施工。
📍影響區域
南區：南和里、平和里、福平里、福興里、福順里。
停水原因：辦理自立、自強路段汰換管線工程。
📍影響區域：沙鹿區三鹿里、龍井區山腳里。
停水原因：辦理東區十甲北街周邊汰換管線工程，東英路東英十六街及東英十五街制水閥更新，採當日階段性改接停水（非整日停水）。
📍影響區域
東區：三賢東街、三賢街、十勇街、十甲東一街、十甲東二街、東英十五街、東英十六街。
停水原因：辦理西屯區櫻花路等汰換管線工程、路口制水閥更新及沿線用戶改接停水。
📍影響區域
西屯區：大河里、惠來里、逢福里。
🕦停水時間：12月26日上午8時至下午18時（10小時）
停水原因：辦理西螺鎮建興路段汰換管線工程。
📍影響區域
西螺鎮：中正路、光復西路、建興路、番社街、自強街。
🕦停水時間：12月26日上午8時至下午17時（9小時）
停水原因：辦理嘉縣大林鎮中興路等汰換管線工程。
📍影響區域
大林鎮：中林路、光彩街、民族路、育英街、莊敬街。
停水原因：嘉縣民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工。
📍影響區域：嘉義縣民雄鄉豐收村好收58號至72之22號範圍巷弄。
🕦停水時間：12月26日上午8時至下午17時（9小時）
停水原因：楠西區東西煙汰換管線工程斷管停水。
📍影響區域：台南市楠西區東西煙。
🕦停水時間：12月26日上午9時至下午17時（8小時）
停水原因：小區工程水量計埋設作業。
📍影響區域
潮州鎮：仁德街、和祥街、和順街、延平路、潮州西外環線。
🕦停水時間：12月26日上午9時至下午16時（7小時）
停水原因：辦理台東系統中興路四、五段等巷道汰換管線工程。
📍影響區域：台東市中興路五段。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。