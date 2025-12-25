我是廣告 請繼續往下閱讀

▲左一承認動手打助理，並找來已故女星大S過去合作的律師代表發聲明。（圖／翻攝自微博）

請出重量級律師 強調早在9月已和解

網路風向兩極 和解後再爆料掀質疑

中國短劇圈人氣女星左一近日捲入爭議，與前助理發生口角與肢體衝突的錄音檔在網路上流傳後，引發外界譁然，事件不僅牽扯「動手打人」指控，更延燒出「欠薪未清」的質疑，使她原本累積的清新形象瞬間翻車，面對輿論壓力，左一先前已公開道歉並承認情緒失控動手，如今再度採取法律動作，找來已故女星大S（徐熙媛）的律師鄧高靜出面發布聲明，試圖替事件畫下句點。為止血輿論，左一近日請出曾替大S處理官司的律師鄧高靜代為發布律師聲明，聲明指出左一於2025年9月短期聘請張姓女子擔任短劇拍攝項目助理，工作期僅9天，期間因對方在凌晨突提出離職並要求即時結清款項，雙方在情緒失控下發生拉扯，最終驚動警方到場處理，聲明強調，事件並非外界所稱的「無故施暴」。針對欠薪爭議，律師聲明進一步列出時間與金額明細，指出事發當日凌晨2點41分，製片人已代為轉帳人民幣5619.24元（約25,136元新台幣），內容涵蓋工資、報銷與醫療費用。雙方隨後於派出所完成調解程序，簽署協議書，明確載明放棄傷情鑑定並互不追究法律責任，此外左一當場另行支付人民幣5600元（約25,050元新台幣）作為補償金，雙方簽字確認結案，依法不再產生後續糾紛。儘管律師聲明釋出後，部分網友轉而質疑爆料動機，認為既已完成和解、簽字結案，事隔數月再度翻出舊事並不合理，甚至揣測是否另有目的；但另一派聲音仍堅持「打人就是不對」，即便和解也不代表行為可被原諒，要求相關平台與製作方對左一採取更嚴格處理，輿論呈現明顯對立。在輿論尚未平息之際，左一的工作動向也出現異常，外界盛傳她原定主演的新劇臨時喊停，尚未順利開機；同時有網友發現短劇平台紅果搜尋「左一」時，顯示為數字帳號而非藝名頁面，該變化被解讀為可能的降權或技術處理，再度引發是否遭到冷處理、甚至封殺的揣測，對此相關平台與製作單位目前均未正面回應。