台東縣卑南鄉昨（24）日下午發生規模6.1地震，全台感受到明顯搖晃，接續至少4起有感地震。對此，命理師高輔進易表示，此番地震經演繹取卦，台東、屏東、台南和高雄等4縣市選情將有很大的變動。高輔進在臉書發文表示，平安夜，台東卑南6.1地震並4連震，主角可能會換人，從卦象研判，農曆年前要提高警覺，還有「動」的可能機率會發生，12月30日至明（2026）年1月2日、1月11日至14日，以及1月26日至29日，這3個時段要多加觀察。國民黨昨日正好通過第一波2026縣市長提名，高輔進表示，「台東、屏東恐會換政黨當，台南、高雄恐只留一人的可能，甚至，都留不住」，建議藍營政見務必要扎實也要實用，更接地氣才有機會翻轉。至於被民眾黨徵召參選嘉義市長的立委張啟楷，要具有更勝於他黨數倍的力量，才有機會代表出線。