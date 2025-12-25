日本高中棒球未來可能迎來重大轉變，日本高校野球連盟（高野連）近年曾提案要將現行的9局賽制，縮減為7局制，引發日本球界熱議，大多數日本球迷、球界人士都持反對意見。北海道聯隊監督森本琢朗今（25）日在「中信盃台日高中棒球對抗賽」接受台灣媒體採訪，被問及局數改制的議題，他認為好壞參半，也強調若真的改制，就遵循規則去調度。」
高野連推動高校棒球7局制 反對率高達9成
近年來，日本高中棒球已陸續做出改革，包括導入突破僵局制、縮短延長賽局數、實施投球數限，以及明年啟用DH（指定打擊）制度。高野連的各項改革，讓高校棒球這「百年老牌」與國際青棒接軌，但也引發不少反對聲浪，不少球迷認為「甲子園」的精神慢慢「走味」。
據《體育報知》報導，高野連日前公布「7局制」的問卷調查結果，網路調查的結果顯示，贊成率為3成59，反對佔2成5，不過在實際的參賽學校調查，有高達7成的人反對，尤其是擁有61至80名部員的強校，高達9成1的反對。反對的原因是選手的出賽機會會減少。
改制7局好壞參半 北海道監督不站邊
「台日高中棒球對抗賽」今日在新莊球場舉行，北海道聯隊監督森本琢朗今日賽前也被媒體詢問到該議題，他表示若日本高校棒球改打7局，比賽節奏當然會變快，「所以在戰術運用上，我想也會跟著改變。不過，這是基於過去各種背景因素，才形成了從9局改為 7局制的趨勢。我認為各隊只要在這樣的框架下做好應對就可以了。」
對於未來可能從9局改為7局制，森本認為改制好壞參半，「如果是從選手的身體狀況或體力層面來看，我覺得這是一個好的部分。」森本點出，「若改制，像第8、9局那種戲劇化的過程，比賽後半段那種令人感動的戰局發展，從這個意義上來說，這類場面可能會因此變少。」
森本說，站在個人立場，並沒有特別偏向反對或是贊成，「畢竟這是由『高野連』決定的，我認為遵循規則去執行是很重要的，相信決策的背後一定有正當理由。」森本強調，7局制的改變存在優缺點，「教練團必須同時持有2個視角去做因應。」
