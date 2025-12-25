我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國流行天后泰勒絲（右）的《The Eras Tour》巡迴演唱會在全球締造傳奇，產值高到可以分紅給工作人員總獎金高達62億元台幣，泰勒絲也是御用舞者Karen（左）口中的好老闆。（圖／翻攝自Karen IG@karenschuang）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的《The Eras Tour》巡迴演唱會在全球締造傳奇，產值高到可以分紅給工作人員總獎金高達62億元台幣，泰勒絲可說是員工口中的好老闆。最近在演唱會上有位擁有東方臉孔、來自台灣的御用舞者Karen Chuang，備受關注。Karen擁有UCLA（加州大學洛杉磯分校）頂尖學歷，為了舞蹈夢想棄商從舞。本月中旬適逢泰勒絲生日，Karen在IG發文，甜喊泰勒絲為「Boss Lady」（老闆娘），並揭露國際巨星私下如何帶人、帶心的一面。Karen父母是來自台灣的移民，她從小就是標準的學霸，畢業於世界名校UCLA，主修商業經濟學，頂著如此優異的學歷，原本能進入跨國企業或華爾街領取高薪，過上穩定的菁英生活，但因為對舞蹈的熱愛，她毅然決然放棄大學所學，投身競爭激烈的職業舞者道路，並成為《The Eras Tour》舞台上不可或缺的核心成員。12月13日適逢泰勒絲生日，Karen特地發文祝賀，並寫下對老闆娘的最高敬意，她表示：「生日快樂，妳持續重新定義了何謂國際級的巨星，妳的才華與星光，從未掩蓋妳那真摯的善良。」Karen表示，在巡演期間，每個人都處於高強度壓力之下，但是泰勒絲對待團隊，是極為細膩，「妳所做的每一件事，說的每一句話、採取的每一個行動，都充滿了用心與關懷。妳讓這個世界變得更明亮、更美好。永遠愛妳，老闆娘（Boss Lady）。」Karen過去曾發文，直呼自己能遇到泰勒絲是這輩子最幸運的事，「我不知道這輩子怎麼會這麼幸運，能跟妳處在同一個軌道上，還能成為妳透過《The Eras Tour》建立起的這個大家庭的一份子。」